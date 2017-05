Pääkirjoitus

Yleisradio on yksi tämän viikon puheenaiheista sekä omasta aloitteestaan että ulkopuolisten toimesta. Eilen maanantaina julkistetun hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään selvityksen aiheena oli, toimiiko Yle riippumattomasti. Raportin tilasi helmikuussa Ylen hallitus yhdessä vastaavien toimittajien kanssa.



Mäenpään johtopäätökset ovat varsin kriittisiä. Vaikka yleisesti asiat ovat hyvin, yksittäistapauksissa on ulkopuolisia vaikuttamisyrityksiä, joita ei edes pidetä kovin poikkeuksellisina. Johtamisessa ­rikosoikeudelliseen vastuuseen vetoaminen peittää journalistisen vastuun.



Kysymys riippumattomuudesta ei ole uusi. Yle on koko historiansa ajan etsinyt oikeaa etäisyyttä poliittisiin päättäjiin.



Nykyisen Ylen ja poliitikkojen suhteen tekee herkäksi se, että yhtiö muutettiin muutama vuosi sitten erillisverolla rahoitettavaksi. Poliitikot päättävät siis suoraan yhtiön taloudellisista toimintaedellytyksistä. Yhtiön johto on ollut hyvin ­aktiivinen asemansa ja rahoitusmallinsa lobbaamisessa.



Koska vaikuttamistyössä ovat olleet mukana sekä yhtiön liiketoiminnallinen että journalistinen johto, asetelmasta syntyy juuri sellaisia riskejä, joita Ylen erityisaseman pitäisi ehkäistä. Sama ihminen pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin yhtenä hetkenä, mutta seuraavana hänen pitäisi tehdä heille selväksi journalistisen riippumattomuuden periaatteet.



On vaikeaa samaan aikaan pyrkiä vaikuttamaan ja torjua vaikuttamisyritykset. Lobbaaminen suorastaan houkuttelee ­sekaantumaan journalistiseen työhön.



Y leisradiolla pitäisi olla sellainen johtamismalli, että se edistäisi julkisen palvelun yhtiön varsinaisen tehtävän toteutumista kulloisistakin avainhenkilöistä riippumatta.



Yksi mahdollinen ratkaisu olisi, että Ylen johdossa työnjako olisi nykyistä ­selvempi. Yhtiön toimitusjohtaja vastaisi edunvalvonnasta ja puhuisi talousasioista poliittisten päättäjien ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa.



Toimituksen johto voisi silloin keskittyä ydintehtäväänsä eli journalistisen työn johtamiseen ja sen riippumattomuuden puolustamiseen. Siihen Mäenpään raportti antaa hyviä vihjeitä.