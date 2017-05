Pääkirjoitus

Euroopan unioniin myönteisesti suhtautuvien voimien menestys Hollannin ja Ranskan vaaleissa ei päästä unionia miettimästä sitä, miten sen tulisi muuttua. Vaikka EU-vastainen populismi on ottanut takapakkia, se ei ole peruuttanut kokonaan pois ­Euroopasta.



Yksi EU:n olennaisimmista ongelmista on toteutuksen heikkous. EU-parlamentti, neuvosto, huippukokoukset ja komissio laativat ohjelmia ja linjauksia. Toiminta kuitenkin näyttää rahan ja ajan tuhlaukselta, jos toteutus on puutteellista.



Yksi hyvä esimerkki on turvapaikka­politiikka. Kun pakolaiskriisi pari vuotta sitten alkoi, EU oli kyvytön vastaamaan siihen, koska yhtenäistä turvapaikka­politiikkaa koskevia linjauksia ei ollut ­toteutettu. Myöhemmin päätettiin, että 160 000 Italiaan ja Kreikkaan saapunutta pakolaista siirretään muihin unionimaihin syyskuuhun 2017 mennessä. Siirtämättä on yhä 142 000 ihmistä, ja aikaa on enää muutama kuukausi. Puola ja Unkari eivät ole panneet tikkua ristiin.



Suomen ongelma oli päinvastainen: ­toteutus oli tehokkaampi kuin linja. Alun perin Suomi vastusti maakohtaista jakoa mutta äänesti tyhjää, kun kiintiöistä päätettiin. Suomi on kuitenkin yksi parhaiten taakkansa kantaneista EU-maista.