Pääkirjoitus

liittokanslerin Angela Merkelin vahvuuksiin kuuluu se, ettei häntä näytä hetkauttavan oikein mikään. Sunnuntaiset Nordrhein-Westfalenin osavaltiovaalit taisivat entisestään lisätä Merkelin tyyneyttä.Merkelin kristillisdemokraattinen CDU-puolue on nyt voittanut kaikki kolme osavaltiovaalia ennen Saksan syyskuun liittopäivävaaleja – vaikka omatkin ovat olleet kimpussa ja vaikka näyttävästi esiintyvä sosiaalidemokraattien kansleriehdokas Martin Schulz on ollut ihan vakavasti otettava haastaja.Merkelin vakaus on siis arvossaan. Pakolaiskriisin ja Berliinin terrori-iskun nostama kritiikki on laantunut. Syynä tähän on toinen Merkelin vahvuus – taitavasti ajoitettu politiikka, jolla Merkel on vastannut huoliin turvallisuudesta.Vaikka maailma tuntuu käyvän ylikierroksilla, Saksassa ja kansainvälisessä politiikassa saa tapahtua paljon, jos Merkel ei reilun neljän kuukauden kuluttua aloita neljättä kauttaan Saksan liittokanslerina.etumatka Schulziin on yllättävänkin suuri. Kyse ei ole vain siitä, että CDU keräsi sunnuntaina 33 prosenttia äänistä ja demarit 31,3 prosenttia.Schulzin tappiota pahentaa se, että se tuli omassa kotiosavaltiossa. Tosin tappio demarien perinteisillä ydinalueilla Saksan teollistumisen alkukodissa ei ole pelkästään Schulzin syytä. Kannatusta kalvaa se ihan sama, millä kaikkialla seli­tetään demarien ongelmia, oikeistopopulismin nousua ja yhteiskuntien kahtiajakoa. CDU:kaan ei ole tälle kehitykselle immuuni, mutta tämä aika antaa Mer­kelille hetken armoa.Kysymykset sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, kouluista tai työttömyysturvasta jäävät nimittäin nyt maailmanpolitiikan varjoon. Merkelin valtti on se, miten hän kohtaa Vladimir Putinin, Donald Trumpin ja brexitin.kyselyn mukaan 65 prosenttia saksalaisista on huolestunut siitä, mihin suuntaan maailman tila on menossa. Sama kyselyn mukaan Nordrhein-Westfalenissa 70 prosenttia on sitä mieltä, että Merkel huolehtii hyvin Saksan eduista tässä epävakaassa maailmassa.Merkel ja Schulz eivät olleet sunnuntain vaaleissa ehdokkaina. Silti 59 prosenttia CDU:ta nyt äänestäneistä sanoo tärkeimmäksi äänestysperusteekseen sen, että Merkel ­pysyisi Saksan johdossa. SDP:n valitsi Schulzin vuoksi 29 prosenttia äänestäjistä.Tätä eroa on vaikea kiriä umpeen.