näyttää vihdoin kääntyneen lupaavan näköiseen kasvuun. Täksi ja ensi vuodeksi povataan 1–2 prosentin suuruista bruttokansantuotteen kasvua. Viennin ja teollisuustuotannon näköalat ovat parantuneet kansainvälisen kysynnän vahvistuessa ja kilpailu­kyvyn parantuessa.Bruttokansantuotteen kasvu­ennusteiden desimaalieroja tuijotettaessa on kuitenkin tärkeä muistaa, mistä olemme lähdössä liikkeelle. Siitä on hyötyä, kun alamme kurkistella 2020-luvulle. Näyttää siltä, että vasta vuonna 2019 saavutamme niukin naukin sen kokonaistuotannon tason, jonka saavutimme jo vuonna 2008.ja teollisuustuotanto ovat yhä hätkähdyttävän paljon pienempiä kuin ennen finanssikriisiä. Yksityiset investoinnit ovat olleet vähissä, ja tuottavuuden kehitys on osin siitä syystä ollut erittäin heikkoa. Työn tuottavuus on puolitoista pro­senttia alempi kuin ennen finanssi­kriisiä. Samaan aikaan työikäinen väestö on alkanut vähentyä, mikä syö talouden kasvupotentiaalia.Jos joku olisi ennustanut Suomelle tällaista kehitystä vuosikymmen sitten, häntä olisi naureskellen ­pidetty jonkinlaisena erikoisuuden tavoittelijana. Ennusteen vakavasti ottaneet olisivat puolestaan alkaneet pakata matkalaukkujaan.Hyvinvointivaltion palvelut ja etuudet eivät kuitenkaan ole romahtaneet, eikä työttömyys ole paisunut mahdottomaksi. Valtion ja kuntien jatkuva velkaantuminen on tehnyt tämän ihmeen mahdolliseksi.on vihdoin kirkastanut talouden näkymiä ja vahvistanut tulevaisuudenuskoa. Näyttää kuitenkin siltä, ettei hallitus saavuta työllisyysasteelle eikä valtion velkaantumisen pysäyttämiselle asettamiaan tavoitteita. Sitä paitsi –aivan kuten valtiosihteeri Martti Hetemäki on huomauttanut –työllisyysasteelle asetettu 72 prosentin tavoite on aivan liian matala kansalaisille luvattujen etuuksien ja palvelujen rahoittamiseen.Syitä ”menetettyyn vuosikymmeneen” on paljon. Sitä edelsivät matkapuhelintuotannon nopea romahdus ja paperiteollisuuden murros. Kustannuskilpailukyky pilattiin mahdollisimman huonoon aikaan, ensin poliittisin päätöksin sotkemalla työmarkkinoiden pelisäännöt Sari Sairaanhoitajalle vaalien edellä annetuin lupauksin ja sitten yli­mitoitetuin palkankorotuksin myös yksityisellä sektorilla.Suomen talouden tämän vuoden kasvunäkymät ovat perustuneet vilkkaaseen rakennustoimintaan ja yksityiseen kulutukseen. Rakennustoiminnalla on kuitenkin rajansa, eikä sen varassa voida odottaa pysyvää, pitkäaikaista kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvu perustuu koti­talouksien suureen ja yhä jatkuvaan velkaantumiseen. Päättäjät ovat olleet hämmästyttävän hitaita puuttumaan asiaan.reilu parantaminen ja julkisen talouden kestävä tasapainottaminen edellyttävät siis viennin nopeaa ja pitkään jatkuvaa kasvua. Tarvitaan myös pysyvästi tiukkaa budjettipolitiikkaa. Talous- ja työmarkkinapoliittisia päätöksiä teh­täessä katseen pitää yltää pitkälle 2020-luvulle. Edessä on nimittäin muutoksia, jotka heikentävät taloudellisen kasvun edellytyksiä ja ­aiheuttavat suuria väistämättömiä paineita julkisiin menoihin.Bruttokansantuotteen kasvu­potentiaaliksi arvioidaan keskimäärin yksi prosentti vuodessa, kun esimerkiksi finanssikriisin jälkeen vuosina 1993–2008 kasvuvauhti oli keskimäärin neljä prosenttia vuodessa. Kasvupotentiaalin ehtyminen johtuu ensi sijassa siitä, että työikäisen väestön väheneminen jatkuu 2030-luvulle asti.suuret ikäluokat ovat jättäneet monin tavoin jälkensä suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen, kuten koulutusmenoihin ja eläkepolitiikkaan. Viimeinen ja vahva näytös on edessä 2020-luvulla, kun nämä ikäluokat alkavat tulla 80 vuoden ikään. Edessä on väistämättä suuri hoiva- ja terveysmenojen lisäys, joka täytyy ottaa jo nyt huomioon budjettipolitiikkaa mitoitettaessa.Sote-uudistus ei valitettavasti taida tarjota tähän ratkaisua. Puheet siitä, että uudistus leikkaisi menojen kasvua kolme miljardia euroa 2020-luvun lopun näköpiirissä olevasta tasosta, ovat epäuskottavia. Yksistään tietojärjestelmien uudistaminen ja yhtenäistäminen tulevat olemaan varsinainen Moolokin kita. Ehtihän hallitus luvata siihen jo alkajaisiksi miljardi euroa.