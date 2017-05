Pääkirjoitus

Suomalaisen yhteiskunnan muutosta voi seurata lukemalla tilastoja tai tekemällä arkipäivän havaintoja. Joka tapauksessa on selvää, että kaupungistuminen etenee. Suurten kaupunkiseutujen asukasmäärät kasvavat. Sen voi havaita rakennustyömaiden ja nostokurkien määrästä.



Ilmiö ei koske pelkästään Suomea, vaan se on yleismaailmallinen. Työn, elintason tai haluttujen elinolojen perässä moni muuttaa kaupunkeihin. Suomessa kaupunkien kasvua pitävät yllä maan sisäinen muuttoliike, maahanmuutto ja syntyneiden enemmyys.



Maailmassa on vuoteen 2040 mennessä noin miljardi kaupunki­laista enemmän kuin nyt. Aasiassa ja varsinkin Kiinassa kaupunkien kasvuun liittyy elintason ja työpaikkojen määrän nousu. Euroopan porteilla – esimerkiksi Turkissa – moni kaupunki on päässyt samanlaiseen menestykseen kiinni ainakin ennen nykyistä poliittisen epävarmuuden aikaa.



Jos kasvu ja kehitys eivät kohtaa, siitäkin on seurauksia. Afrikassa kaupunkien ­menestys on ollut vaatimatonta, joten kasvava väestö alkaa tähytä kohti Eurooppaa.



Professori Tommi Inkinen listaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuoreessa ­raportissa Kasvun keskukset nopeasti talouttaan kasvattavia metropoleja. Kahden­kymmenen kärjessä olevan kaupungin joukossa ainoa EU-kaupunki on Budapest, joka on liikenteen solmukohta. Afrikasta tai Pohjois- ja Etelä-Amerikasta kärkisijoille ei yllä yksikään kaupunki.



Suuret kaupungit ovat myös taloudellisesti merkittäviä. Kolmesataa suurinta metropolia tuottaa lähes puolet koko maailmantalouden arvonlisäyksestä.



S uomessa keskustelu kaupungistumisesta keskittyy usein vain kotimaiseen näkökulmaan. Samat puheenvuorot toistuvat monella tasolla. Viekö kaupunki naapurikuntiensa elin­voimaa vai tuoko se sitä kaikille jaettavaksi? Elättääkö maakunta maakuntakeskuksia, vai vetävätkö keskukset maakuntia perässään? Onko Helsinki metropolina Suomen pääsylippu kansainväliseen kilpailuun, vai keskitetäänkö Suomessa uuden luomista liikaa pääkaupunkiseudulle?



Keskustelussa unohtuu helposti, että useimmat Euroopan maat ovat Suomea edellä kaupungistumisessa. Osittain kyse on myöhään liikkeelle lähteneen kiinniottajan asemasta, mutta tilanne on seurausta myös itsenäisyyden aikana tehdyistä poliittisista valinnoista. Vaikka ero muihin eurooppalaisiin maihin säilyisi, yleinen kaupungistumisen trendi muokkaisi silti suomalaista yhteiskuntaa.



T oinen unohtuva näkökulma liittyy maastamuuttoon. Lupaus houkuttelevista työpaikoista ja korkeammasta elintasosta ei pysähdy maiden rajoille. Suomessa kokemukset merkittävästä maastamuutosta ovat painuneet muistin perukoille, mutta heikkoja signaaleja uuden muuttoaallon mahdollisuudesta pulpahtelee jo esiin.



Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi juuri kyselyn, jossa kysyttiin suosituinta asuinmaakuntaa. Kärjessä oli tuttuun tapaan kolmikko Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.



Yli kymmenesosa vastanneista kuitenkin sanoi, että mieluisin paikka asua olisi ulkomailla. Muuttohalukkuus kasvoi, jos vastaaja oli Uudeltamaalta tai pääkaupunki­seudulta. Ylemmistä toimihenkilöistä lähes neljännes asuisi mieluiten ulkomailla.



Voi hyvin olla, että suuret kaupungit houkuttelevat entistä enemmän suomalaisia osaajia, mutta nämä kaupungit eivät sijaitse Suomessa.