Sosiaalidemokraattien entistä puheenjohtajaa, kansanedustaja Eero Heinäluomaa on pyydetty uudelleen Sdp:n presidenttiehdokkaaksi. Pyynnön esittivät Turun seudun Wanhat toverit maanantaina.



Heinäluoma ei vielä suostunut ehdolle, mutta lupasi harkita asiaa. Sdp:n kannalta sekin on jo hyvä uutinen. Heinäluoma on jo kertaalleen kieltäytynyt ehdokkuudesta. Silloin vaikutti vahvasti siltä, että demarien presidenttiehdokkaaksi valikoituu niinikään entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Hän kuitenkin kieltäytyi perhetilanteen muutoksen vuoksi.



Heinäluoma olisi varmaan presidenttiehdokkaaksi sinänsä pätevä, onhan hänellä kiinnostusta puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan. Hän on ollut muun muassa ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsen.



Ylivoimaisesti pätevin demari presidenttiehdokkaaksi olisi ilman muuta pitkäaikainen ulkoministeri Erkki Tuomioja.



Mikäli Heinäluoma suostuisi ehdolle, hän päästäisi puolueensa kiusallisesta tilanteesta. Varteenotettavat presidenttiehdokkaat alkavat puolueesta loppua.



On sitten eri asia, miten pitkälle Heinäluoman kansansuosio kantaisi, varsinkin jos Sauli Niinistö päättää pyrkiä toiselle kaudelle. Niinistön kansansuosio on sitä luokkaa, että jos hän asettuu ehdolle, ei muilla ehdokkailla tunnu olevan kovin suuria menestymisen mahdollisuuksia.



V aikka presidentinvaalissa ei menestystä tulisikaan, jokainen itseään kunnioittava puolue asettaa oman ehdokkaansa. Silloin ehdokkaan tehtävä on pitää puolueen lippua yllä. Muista puolueista presidenttiehdokkaiksi ovat jo ilmoittautuneet Matti Vanhanen (kesk), Pekka Haavisto (vihr) ja Merja Kyllönen (vas).



Demarien herraonni näyttää jossain vaiheessa tällä vuosikymmenellä kääntyneen. Ensimmäisenä mieleen tulevat ehdokkaat eivät haluakaan tarjottuihin paikkoihin.



Viimeksi puolueella oli vaikeuksia löytää apulaispormestari. Tuula Haatainen oli puolueen pormestariehdokas, mutta apulaispormestariksi hän ei halunnut. Pilvi Torstia ja Pentti Arajärveäkin kysyttiin, mutta kumpikin kieltäytyi.