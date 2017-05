Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viimeaikaiset vaalitulokset Ranskasta, Hollannista ja Suomesta kertovat selvää viestiä: kansallismielisillä populistipuolueilla ei ole tarpeeksi kannatuspohjaa, jotta ne voisivat päästä hallitsevaan asemaan maidensa poliittisissa elimissä.



Suurin tekijä populismin kuihtumisessa on talouskasvun piristyminen. Entistä useampi äänestäjä katsoo hyötyvänsä talouden globalisoitumisesta, EU:n vapaasta liikkuvuudesta ja yleisestä arvojen liberalisoitumisesta.



Ranskan presidentinvaaleissa liberaalikeskustalainen ehdokas voitti kansallismielisen vastustajansa odotettuakin selvemmin numeroin. Suomessa perussuomalaisten kannatus supistui merkittävästi edellisistä vaaleista.



Mielipidetutkimuksissa perussuomalaisten kannattajat ovat yleensä eri linjoilla kuin väestön enemmistö. Esimerkiksi nykyistä tiukemman maahanmuuttopolitiikan vaatiminen on tärkeä vaaliteema perussuomalaisten kannattajille mutta ei juuri muiden puolueiden äänestäjille.



Jussi Halla-aho on perussuomalaisten kannattajien keskuudessa selvästi suosituin ehdokas puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Taloustutkimuksen tuoreen, vielä julkaisemattoman kyselyn mukaan Halla-ahoa kannattaa perussuomalaisten äänestäjistä 40 prosenttia ja Sampo Terhoa 26 prosenttia. Muiden puheenjohtajaehdokkaiden kannatus on 9 prosenttia, ja 25 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.



Tässäkin asiassa perussuomalaisten mielipiteet poikkeavat muun ­väestön näkemyksistä: muiden puolueiden äänestäjiltä kysyttäessä Terholla on yli kolme kertaa enemmän kannatusta kuin Halla-aholla.



Halla-aho tuskin pystyisi laajentamaan puolueensa kannatuspohjaa. Ehkä hänen strategiansa onkin viedä perussuomalaisia takaisin aidon protestipuolueen suuntaan ja pyrkiä vaikuttamaan politiikan linjauksiin oppositiovoimana, jonka tavoitteena ei ole maksimaalisen kannatuksen haaliminen. Mielenkiintoista Halla-ahossa on, että maahanmuuttovastaisesta linjastaan huolimatta hän ei edes vaikuta populistilta, ­ainakaan käsitteen perinteisessä merkityksessä.



Populismi tulee latinan sanasta ­populus, kansa. Populismi on yksinkertaistavaa ja tunneperäistä kansaan vetoamista. Tyypillisesti populistisella liikkeellä on vahva ja karismaattinen johtohahmo, ja ­populistisen liikkeen tunnusmerkkejä ovat kansallismielisyys ja eliitin vastustaminen.



Populismissa vedotaan ”tavallisten kansalaisten” näkemyksiin. Varsinkin Suomessa näyttää kuitenkin siltä, että paljon puhuttu hiljainen enemmistö on itse asiassa mieli­piteiltään ja asenteiltaan varsin liberaalia.



Esimerkiksi European Social ­Survey -kyselytutkimuksen mukaan universalismi eli kaikkien ihmisten hyvinvointi ja suvaitsevaisuus ovat suomalaisten arvojen kärkipäässä – ja ne ovat suomalaisille keskimäärin tärkeämpiä kuin muille kansoille.



Mielipidetutkimusten mukaan alle 30-vuotiaat kannattavat vielä pehmeämpiä ja sosiaaliliberaalimpia arvoja kuin vanhemmat ikä­polvet. Yhteiskunnan arvokartan voi ennustaa muuttuvan, kun vanhimmat ikäluokat korvautuvat nuoremmilla. Tämä sataa ajan mittaan vihreiden kaltaisten liberaalipuo­lueiden laariin ja on pois populisteilta. Kaupungistuminen vauhdittaa kehi­tystä.



Kansallismielisten populistipuolueiden kannatusta nakertaa myös se, että niiden ajatuksille otollisimmat väestöryhmät jättävät muita ryhmiä todennäköisemmin äänestämättä.



Yleistä tyytymättömyyttä on vaikea yhdistää yksittäisen poliittisen liikkeen ja sen tarjoamien lupausten ­alle. Populistipuolueille tyypillisiä asioita ovatkin usein ­ideologinen hajaannus ja kannatuksen nopeat heilahtelut.



Historioitsija ­Jac­ques Attali toteaa kirjassaan A Brief History of Future, että maailma on kehittynyt vuosi­satojen ajan pääosin yhteen suuntaan: yksilönvapaus ja liberaali­demokraattiset arvot ovat aina ja kaikkialla saaneet vähitellen lisää ­jalansijaa.



Aikamme suurin poliittinen jakolinja kulkee kansallismielisen populismin ja kansainvälisyyttä kannattavan liberaalidemokratian välillä.



Historian kulkua seuraamalla on helppo ennustaa, että pitkällä aikavälillä jälkimmäinen voittaa.



Juho Rahkonen



Kirjoittaja on Taloustutkimuksen



tutkimuspäällikkö.