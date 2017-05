Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kun samankaltainen uutinen toistuu riittävän usein, siihen turtuu. Yhdysvalloissa Donald Trumpin kohdalla niin kävi osittain jo hänen kampanjansa aikana. Televisiopersoona ja liikemies sanoi päivästä toiseen asioita, jotka joko eivät olleet totta tai joiden sanominen ei ole kuulunut politiikan käytöstapoihin.



Se takasi hänelle jatkuvan ykkössijan julkisuudessa, mutta samalla vyöry uuvutti kriitikot. Holtittomista puheista on vaikea närkästyä päivästä toiseen, tai ainakaan närkästyminen ei enää kiinnosta.



Sama turtumus uhkaa myös presidenttikaudella Trumpin puheita ja tekoja seuraavia. Jos aamun ykkösotsikko on jatkuvasti saman ihmisen aiheuttama, jossain vaiheessa alkaa tuntua siltä, että jokaiseen kohuun ei jaksa enää reagoida.



Tuoreimmat käänteet eli FBI:n johtaja James Comeyn erottaminen ja sen taustalla mahdollisesti oleva pyrkimys estää poliisia tutkimasta Trumpin avustajien Venäjä-yhteyksiä ovat kuitenkin ylittäneet yhden rajan. Nyt entistä useampi alkaa kysyä Yhdysvalloissa, onko suurvallan kyky toimia katoamassa presidentin kohujen myötä.



T rumpin toiminnan arvostelussa on monta tasoa. Kohujen keskellä unohtuu, että osa kritiikistä perustuu hänen poliittiseen linjaansa. Esimerkiksi kauppapolitiikassa Trump tarjoaa vaihtoehdon Yhdysvaltojen pitkälle, vapaakauppaa suosineelle ajattelutavalle. On eri asia, mitkä hänen poliittisen ohjelmansa seuraukset toteutuessaan olisivat, mutta moni äänesti Trumpia sen vuoksi, mitä asioita hän sanoi ajavansa.



Washingtonia nyt hämmentävä epävarmuus liittyy kuitenkin myös muihin tasoihin Trumpin toiminnassa. Trumpilta puuttuu ainakin halu ja ehkä myös kyky ymmärtää, miksi presidentin ei pidä yrittää sekaantua siihen, että poliisi tutkii epäiltyjä väärinkäytöksiä. Vielä vakavammaksi väitteen tekee epäily siitä, että Trump samalla suojelisi itseään. Presidentti on saattanut toimia lainvastaisesti.



Länsimaissa jokaisen instituution vallankäytöllä on rajat, jotka pyrkivät estämään väärinkäytöksiä. Jos keskeinen toimija, tässä tapauksessa Yhdysvalloissa presidentti, ryhtyy uhmaamaan vallanjakoa, koko järjestelmän toiminta­kyky heikkenee.



Sanojen ja tekojen lisäksi epäilyt Trumpia kohtaan johtuvat myös hänen persoonastaan. Moni kysyy Yhdysvalloissa, ovatko ­äänestäjät nostaneet presidentiksi miehen, jonka persoona ei sovellu tehtävään. Poliitikoissa on paljon voimakastahtoisia ja särmikkäitä ihmisiä, mutta Trumpin kohdalla riskit ovat aivan uudentyyppisiä. Sormi, joka tviittaa, käyttäisi myös ydinasenappia.



K äytännössä Trumpin hallinnon toimintakyvyn ongelmat kärjistyvät hänen ­lähipiirissään ja avustajakunnassaan. Jo avustajakuntaa kootessa siihen tuli näkemyksiltään hyvin vastakkaisia ihmisiä. Neljässä kuukaudessa ristiriidat ovat syventyneet. Viime päivien käänteet ovat tehneet hallinnon sisäisestä ­yhteistyöstä entistä vaikeampaa. Johdonmukaisuus puuttuu.



Tilanne on hankala sekä Trumpille itselleen että koko liittovaltion poliittiselle järjestelmälle. Politiikan linjaan liittyvät ongelmat voi ratkaista kurssia muuttamalla. Keskeisten avustajien vaihtaminen on myös mahdollista, jos paine käy kovaksi.



Sen sijaan presidentin persoona ja luontainen toimintatapa eivät muutu helposti. Siksi pysyvää rauhoittumista ei ole luvassa. Paine onkin jo siirtynyt kongressin republikaaneille. He miettivät kuumeisesti, täytyykö heidän asettua julkisesti republikaani­presidenttiä vastaan. Tämän viikon jälkeen tuo hetki on jo paljon lähempänä.