Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hyytävät ilmavirtaukset pohjoisnavalta kuljettivat toukokuussa arktista ilmaa Etelä-Suomeen saakka. Temppuileva kevätsää on tuonut myös muistutuksen siitä, että epävarmuus ilmastossa lisääntyy. Suomessa odotettavissa on leutoja talvia, rankkasateita, tulvia sekä kuivuus- ja hellekausia – epävakaista.



Nurinkurisesti pohjoisilla kylmänpurkauksilla voi olla yhteyttä ilmaston lämpenemiseen. Arktisen alueen lämpeneminen on voimistanut pohjoistuulia ja saattaa osaltaan vaikuttaa äärimmäisten sääilmiöiden yleistymiseen. Selkeimmin tämä on näkynyt Kaukoidässä, jossa talviset kylmänpurkaukset ovat voimistuneet arktisen lämpenemisen myötä.



Muuttuviin oloihin sopeutuminen ei ole vain paikallista, vaan maapalloa koettelevat mullistukset tuntuvat Suomessakin. Ilmastonmuutoksen hillinnän vauhti ei ole ollut riittävää, eivätkä nykytoimet riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Tuore esitys ilmastopolitiikan suunnitelmaksi listaa keinoja, joilla Suomi voisi saavuttaa 40 prosentin päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä.



Suunnitelma kattaa liikenteen, maa­talouden, rakennusten lämmityksen ja jätehuollon. Suurimmat mahdollisuudet ovat liikenteessä, jonka päästöt pyritään puolittamaan vuoden 2005 tasosta.



T ieliikenteen siirtymistä kohti uusiutuvia energialähteitä voi nopeuttaa kannustimin, si­llä ­autoilu on edelleen valtaosaltaan riippuvaista fossiilisesta öljystä. Sähkö- ja kaasuautojen yleistyminen on ollut hidasta. Autokauppiaille suunniteltu Green Deal -malli velvoittaisi esittelemään asiakkaille vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.



Julkisella sektorilla on tärkeä rooli toimia esimerkkinä uusien teknologioiden käytössä sekä liikenteen päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuuden lisäämisessä. Suunnitelman mukaan val­tio luopuu tilojensa öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä. Saman voisi laajentaa muihin julkisiin toimijoihin.



Muutokset arktisella alueella eivät ohjaa koko ilmastojärjestelmää, mutta Jäämeren viesti on syytä ottaa vakavasti. Toimien etenemistä pitää myös seurata, ja suunnitelmia pitää myös tarkistaa, jos päästöt eivät vähene suunnitellusti.