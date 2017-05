Pääkirjoitus

Kittilän kunta on valtakunnallisesti tunnettu Levin laskettelu- ja ­matkailukeskuksesta, mutta viime vuodet julkisuutta ovat tuoneet myös kuntapolitiikan hämmentävät käänteet. Nekin liittyvät Levin ja kunnan suhteisiin. Hissihankinnat ja kunnanjohtajan erottaminen ovat johtaneet myös keskusrikospoliisin tekemään tutkintaan.



Eilen keskiviikkona keskusrikospoliisi kertoi, että se epäilee 28 valtuutetun ja varavaltuutetun sekä yhden muun henkilön syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen ja työrikoksiin.



Asia etenee nyt syyteharkintaan. Kaksi muuta tutkinnan haaraa on jo syyteharkinnassa, yhden tutkinta on yhä kesken. Tuomioistuimet tekevät aikanaan omat ratkaisunsa kuntapäättäjien mahdollisesta syyllisyydestä.



Tutkinta on mittaluokaltaan suomalaisittain poikkeuksellinen. Kunnallisen ­vallankäytön rajat joudutaan hakemaan lakituvasta, eikä kyse ole vain yksittäi­sestä päätöksestä vaan koko kunnan päätöksentekokulttuurista.



Tapaus Kittilä pakottaa pohtimaan, ­miten vastaava tapahtumaketju voitaisiin ehkäistä ennen tilanteen kärjistymistä. Yksittäisen kuntalaisen näkökulmasta esimerkiksi uusien vaalien odottelu voi tuntua kovin pitkältä ajalta.