Pääkirjoitus

Tämä

Rauhoittelulle

Kehotus

kuulosti jotenkin tutulta:”Toteutetulla politiikalla on merkitystä, ei ilmoituksilla politiikasta.”Aiheena oli Donald Trumpin toiminta Yhdysvaltojen presidenttinä, ja puhujana oli Yhdysvaltojen republikaanisen puolueen ulkopolitiikan vanhaa konservatiivista valtavirtaa edustava Stephen Biegun.Hän vastaa yhtenä Fordin johtajista valtavan autoyhtiön suhteista eri maiden hallituksiin.Biegun puhui lauantaina Tallinnassa turvallisuuspolitiikkaa käsitelleessä Lennart Meri -konferenssissa.Sitten hänen vieressään istunut toinen republikaani, jykevän konservatiivisessa Heritage-säätiössä toimiva kansallisen turvallisuuden asiantuntija Peter Brookes sanoi saman asian eri sanoin: älkää kiinnittäkö huomiota Trumpin puheisiin.Ensimmäisen kerran kuulin ­tämän tulkintaohjeen samaisen Heritage-säätiön ulko- ja puolustustutkimuksesta vastaavalta johtajalta ja Trumpia valmentaneelta James Carafanolta Washingtonissa kuukausi sitten.”Ihmiset keskittyvät retoriikkaan. Minä keskityn toteutuvaan politiikkaan, enkä piittaa retoriikasta.”Yhdysvaltojen republikaanisen puolueen ulkopolitiikan vaikuttajakunta on ilmeisesti tavalla tai toisella päätynyt yhteiseen muotoiluun, jolla he rauhoittelevat sekä itseään että Yhdysvaltojen huolestuneita kumppaneita maailmalla.Kyllä tämä tästä, sanoisi suomalainen lohduttaja.löytyy aivan asiallisia perusteita.Biegun toisti monen muun tavoin, miten ”loistava joukkue” Trumpilla on ulkopolitiikassa, ja joukkue on hyvä. Nimien toistaminen toimii jo rauhoittavana liturgiana: Pence, Mattis, Tillerson, McMaster.Brookes vuorostaan luetteli kaiken, mikä on mennyt kansainvälisesti hyvin. Tilanne on rauhoittunut sekä suhteissa Kiinaan että läntiseen Eurooppaan.Tällaiset viestejä kaivataan Euroopan ja muun maailman lisäksi republikaanisen puolueen sisällä.Suuri osa puolueen ulkopolitiikan asiantuntijoista ja vaikuttajista vastusti Trumpin valintaa Yhdysvaltojen presidentiksi,Suhteellisen pieni vaikkakin vaikutusvaltainen republikaanijoukko on myös jäänyt aktiivisiksi vastustajiksi, mutta jättäytyminen presidentin valtapiirin ulkopuolelle vaatii päättäväisyyttä. Suurempi joukko hakeutuu vallan lähelle ja pyrkii perusteleman toimintaansa myös itselleen.Vastuullinen ja asiantunteva piiri Trumpin ympärillä on sinänsä kaikkien etu, ja monet ehkä tekevät ratkaisunsa nenäänsä pidellen. Se on lähes ihailtavaa.olla piittaamatta Trumpin puheista ja viesteistä on kuitenkin kestämätön.Trump sanoo ja viestii käsittämättömiä asioita jatkuvasti, ja monet muut viestivät hänen puolestaan. Mistä tarkkaan ottaen pitäisi olla piittaamatta?Trumpin poliittinen olemassaolo perustuu monivuotiseen kampanjaan Barack Obaman yhdysvaltalaisen syntyperän kiistämiseksi. Vaalikampanjan aikana vastuuttomimmat kommentit koskivat yleisten rivouksien ohessa muslimien maahantulokieltoa, rajamuuria, valuuttasotaa Kiinaa vastaan ja Hillary Clintonin passittamista vankilaan.Jos kaikki tuo puhe asetetaan syrjään, kuten Trumpin kannattajat tekevät, päästään seuraavaksi presidenttikauden tokaisuihin ja Twitter-viesteihin, jotka eivät ole paljon parempia.Viestien lähettäminen kiihtyi uudelleen sen jälkeen, kun Trump antoi potkut FBI:n johtajalle James Comeylle viime viikon tiistaina. Viestien taso ei noussut.Comeyn erottaminen nostatti väkisin myös kysymyksen Trumpin ministereiden puheiden merkityksestä. He voivat olla päteviä, mutta he ovat aivan yhtä alttiita potkuille kuin Comey oli. Heidän puheensa eivät yksin riitä.Seuraavana oli vuorossa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja suurlähettiläs Sergei Kisljakin käynti vakoisessa talossa. Useiden lähteiden mukaan Trump paljasti venäläisille erittäin salaiseksi luokiteltua tietoa, jolla voi olla merkitystä Venäjän tuessa Syyrian hallitukselle.Trump siis kertoi salaisuudet Lavroville annettuaan uhkailun säestämät potkut Venäjä-yhteyksiä tutkineelle FBI:n johtajalle.Samalla kun Trump valmistelee matkaansa Lähi-itään ja Eurooppaan, hänen puheensa ja tekonsa syövyttävät Yhdysvaltojen arvovaltaa päivästä toiseen.