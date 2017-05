Pääkirjoitus

Juha Sipilällä on missio: Suomi pitää panna kuntoon tällä hallituskaudella. Remonttivimma on koskenut melkein kaikkea, mikä on valtion käpälän alla. Myös Yleisradiota.Tiistaina julkaistun Ylegate-kirjan väitteiden perusteella henkilökohtaisesta on tullut Sipilälle poliittista. Kirjassa kerrotaan tapaus marraskuulta 2013, jolloin Sipilä oli vielä oppositiojohtaja.Ylen Ajankohtainen kakkonen -ohjelma väitti, että Sipilän johtaman ja omistaman Solitran tehtaassa oli 1990-luvulla vaarannettu työntekijöiden turvallisuutta. Sipilältä pyydettiin kommenttia ohjelmaan. Kirjan mukaan kommentin ­annettuaan Sipilä kirjoitti samana iltana blogiinsa: ”Harkitsisin myös Yle-veron indeksikorotuksesta luopumista ainakin kolmen vuoden määräajaksi.”Syksyllä 2015 Sipilän hallitus jäädytti Ylen indeksikorotuksen.Yleisradiota kohtaan oli yksi harvoista hallituspuolueita yhdistäneistä asioista. Keskustaa painoi Matti Vanhasen lautakasajupakka, kokoomusta hiersi Ylen rahoitusratkaisu ja perussuomalaiset olivat möksähtäneet, koska kokivat että heitä sorsitaan Ylen ohjelmissa.Kysyin runsas vuosi sitten HS:n artikkeliin useilta kansanedustajilta, mitä hallituspuolueet oikein Ylestä haluavat. ”Se [Yle] on hyvin tunnepitoinen asia monelle poliitikolle – eduskunnan alaisena, veronmaksajien rahoilla raportoi meistä”, eräs keskustavaikuttaja kertoi.Kävi ilmi, että osa kansanedustajista ei osaa enää erottaa Ylen julkista tehtävää ja kritiikkiä Ylen journalistisesta linjasta. Kuten keskustavaikuttaja totesi: ”Moni kollega sanoo, että rahat pois, jos Yle on tehnyt paskan jutun.”Ylen ympärillä on paljastanut, että Ylen journalistista selkärankaa on taivutettu. Ja se näyttää joustaneen. Samalla on käynyt ilmi, että myös Sipilää pienemmillä vallankäyttäjillä on vaikeuksia hyväksyä riippumattoman median merkitystä läpinäkyvän yhteiskunnan ja demokratian keskeisenä osana.Hallinto-oikeuden professori Olli Mäen­pään raportin perusteella nyt tarvitaan järeitä toimia sekä Ylen sisällä että yhtiön ulkopuolella, jotta Ylen journalistinen riippuvuus voidaan turvata. Mäenpään mukaan suorat vaikuttamisyritykset pitäisi uutisoida. Se olisi hyvä alku.Lisäksi ehdottaisin, että Ylen asioita käsitteleviin työryhmiin osallistuville kansanedustajille järjestettäisiin kurssi journalismin perusteista.