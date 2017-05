Pääkirjoitus

Helsingin vanha kaupunginvaltuusto teki viimeisessä kokouksessaan hiukan yllättäen tiukan äänestyksen jälkeen päätöksen, jolla se pyrkii irrottamaan Vantaan energia oy:n Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta.



Yhtiö on Vantaan ja Helsingin kaupunkien yhteisomistuk­sessa. Helsinki on vähemmistöosakas 40 prosentin osuudella, joten helsinkiläisvaltuutettujen kanta ei vielä suoraan johda ­yhtiön toimenpiteisiin. Vantaan päättäjät pitäisi myös saada ­vetäytymishankkeen taakse.



Sekään ei vielä johtaisi varmaan irtautumiseen Fennovoimasta. Yhtiön suomalaisilla omistajilla on tiukat keskinäiset sopimukset osallistumisesta. Keskon tytäryhtiö onnistui pääsemään eroon hankkeesta välimiesoikeuden päätöksellä, mutta se ei tarkoita, että sama onnistuisi suurimmalle kuntaosakkaalle eli Vantaan energialle.



Valtuuston päätös kuitenkin takaa, että Fennovoiman omistus palaa uutisotsikoihin, vaikka moni poliittinen päättäjä olisi toivonut keskustelun jo pysyvästi rauhoittuneen. Seuraavaksi asian kimppuun pääsevät vaaleissa valitut uudet Vantaan kuntapäättäjät.



F ennovoiman hankkeen eteneminen on ollut jo tähän mennessä hyvin monivaiheinen tarina. Matkan aikana siinä ovat vaihtuneet ainakin nimi, ulkomainen omistaja, suuri joukko kotimaisia omistajia, reaktorin koko ja laitostoimittaja.



Vuonna 2010 eduskunnan vahvistama periaatepäätös voimalan rakentamisesta on pysynyt hengissä maan hallituksen tahdon ja valtionyhtiö Fortumin mukaantulon ansiosta. ­Rosatomin merkittävästi omistama Fennovoima jätti Pyhäjoelle sijoittuvan venäläisvalmisteisen voimalan rakentamislupahakemuksen kesällä 2015.



Edessä on kuitenkin vielä paljon esteitä ylitettä­viksi. Säteilyturvakeskus on tunnetusti tiukka viranomainen, ja se on joutunut patistelemaan Fenno­voimaa työn parempaan organisointiin. Yhtiö toivoo saavansa rakentamisluvan ensi vuoden aikana.



Ensi vuodesta on tulossa muutenkin kiinnostava etappi Suomen ydinvoimarakentamisen historiassa. Silloin saattaa vihdoin valmistua Teollisuuden voiman (TVO) kolmas voimala Eurajoen Olkiluotoon.



Ydinvoimahankkeiden aikataulujen venyminen näkyy myös Suomen sähköntuotantotilastoissa. Halu suuriin investointeihin on muutenkin ollut kortilla. Muut toimijat ovat lisäksi laskelmissaan ottaneet huomioon oletuksen lähivuosina valmistuvasta ­yhdestä tai kahdesta suuresta ydinvoimalasta. Niitä odotellessa sähköntuonnin osuus kulutuksesta on pysynyt suurena.



A iemmin oletettiin, että seuraava suuri suomalainen ydinvoimakeskustelu nähtäisiin ensi vuosikymmenellä, kun Fortumin kaksi voimalaa Loviisassa alkavat lähestyä elinkaarensa päätä ja niille puuhattaisiin seuraajaa. Toisen voimalan nykyinen käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja toinen vuoteen 2030.



Viime aikoina on alkanut kuitenkin vaikuttaa todennäköiseltä, että Fortum saattaa hakea käyttöiän jatkoa nykyisille voimaloille. Nykyisten voimaloiden uudistaminen ­olisi paljon pienempi investointi kuin uusien rakentaminen. Voimaloiden uudistaminen on siis todennäköisesti kaupallisesti houkuttelevampaa ja ainakin poliittisesti helpompaa. Fortum on vanhaa perua merkittävä osakas myös Olkiluodon voimaloissa. Hiukan vastentahtoisesti se on lisäksi Fennovoiman omistajia.



Ydinvoima ei siis olisi enää lähivuosina eduskuntavaalien ja hallitusneuvottelujen kestoaihe. Kuntapolitiikassa se tuntuu pysyvän kuitenkin ajankohtaisena.