SAK:laisen liiton fuusio varmistui keskiviikkona Metalliliiton ylimääräisessä liittokokouksessa. Päivää paria aiemmin osallistumisensa olivat varmistaneet Puuliitto ja Teollisuusalojen ammattiliitto ­Team.Teollisuusliiton puheenjohtajaksi nousi Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto.Liitosta tulee SAK:n toiseksi suurin ­jäsenliitto. Siinä on noin 226 000 jäsentä. Palvelualojen ammattiliitto Pam on edelleen suurin 231 000 jäsenellä. Kolmanneksi suurin on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, jossa on noin 213 000 jäsentä.Jos Teollisuusliitto olisi syntynyt alun perin suunnitellussa laajuudessaan, siitä olisi tullut Suomen ylivoimaisesti suurin ammattiliitto. Paperiliitto kuitenkin vetäytyi hankkeesta viime vuoden lopulla, koska liiton vasemmistoryhmän enemmistö vastusti ajatusta.SAK:ssa odotetaan yleisesti, että Paperiliitto tulee vielä jossain vaiheessa mukaan. Ensi syksyn neuvottelut liitto kuitenkin käy vielä itsenäisesti työnantajien Metsäteollisuuden kanssa.Uudella Teollisuusliitolla on kokoaan suurempi painoarvo Suomessa. Suomi on pieni ja avoin kansantalous, joka elää pääasiassa vientituloilla. Kolmen teollisuusliiton yhteenliittymän osuus on kolme neljäsosaa koko Suomen tavaraviennistä. Siitä syntyy tarvittaessa melkoi­sesti vääntövoimaa työnantajaa vastaan.ikäli Teollisuusliiton kylkeen lisätään vielä kuljetusliitot – ja miksei myös Rakennusliitto –, yhteenliittymän arvon­lisällä ja verotuloilla elää koko muu Suomi.Kuljetusliitoilla on jo aiemmin ollut yhteistyötä SAK:n teollisuusliittojen kanssa. Esimerkiksi AKT:n monen sopimuksen lähivuosien palkankorotukset on suoraan sidottu teollisuuden palkkakehitykseen.Moni odottaa, että Teollisuusliiton synnyn seurauksena myös SAK:n painopiste siirtyy takaisin vientiteollisuuteen. SAK on viime aikoina painottunut yksityisille palvelualoille ja julkiseen sektoriin.Nykyinen puheenjohtaja, JHL:n entinen puheenjohtaja Jarkko Eloranta on ensimmäinen SAK:n puheenjohtaja, joka ei ole saanut elantoaan ruumiillisesta työstä.