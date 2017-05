Pääkirjoitus

Länsimaiden kansalaisten poliittinen tuki Ukrainan hallitukselle perustuu arvostukseen, jota tunnetaan demo­kratiaa ja vapauksia Kiovassa runsaat kolme vuotta sitten vaatineita mielenosoittajia kohtaan.



Sittemmin Itä-Ukrainassa jatkuneet ­Venäjän johtamat sotatoimet ja Krimin haltuunotto ovat tehneet Ukrainasta ­Venäjän ja lännen kiistojen näyttämön. Pysyminen uudistusten ja demokratian tiellä on perusedellytys sille, että tuki länsimaissa jatkuu entisen kaltaisena.



Siksi presidentti Petro Porošenkon tiistaina tekemä päätös sulkea tärkeimmät venäläiset sosiaalisen median, sähkö­postin ja hakukoneiden palvelut Ukrainassa on vahingollinen ennen kaikkea Ukrainalle itselleen.



Ukraina on jo aiemmin estänyt keskeisten Venäjän valtion omistamien tv-kanavien toimintaa alueellaan. Niitäkin päätöksiä on syystä arvosteltu sensuurina, mutta kyseiset kanavat myös välittivät ­väkivaltaa lietsovaa, Ukrainalle viha­mielistä ohjelmistoa.



Nyt suljetut sivustot ja kanavat ovat suosittuja keskinäisen yhteydenpidon ­välineitä Ukrainassa, eivät Venäjän propaganda-aseita. Venäjältä heti perään tehty hyökkäys Porošenkon sivustolle ei tee päätöksestä yhtään parempaa.