aloittaa lauantaina mielenkiintoisen kokeilun ottaessaan asiakaskäyttöön kuivakäymälän Espoon Suomenojan myymälässään.Päämääränä on tuoda keskusteluun ravinteiden kierrätyksen merkitystä. Ravinteista fosfori ja typpi tulevat useimmin keskusteluun, kun niitä päätyy liikaa vesiin ja seurauksena ovat levät, jotka estävät ihmisiä nauttimasta kesästä. Samat aineet ovat kasvulle ja ruoan­tuotannolle välttämättömiä ravinteita, rajallisia luonnonvaroja, jotka pitäisi saada kiertoon.Suomen hallitus sitoutui vuonna 2010 Itämeri-huippukokouksessa tehotoimiin pahoin rehevöityneen Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi.Tulokset ovat toistaiseksi olleet vaatimattomat: kokeiluja, hankkeita ja projekteja, jotka valitettavan usein lakkautetaan, kun projektirahoitus loppuu. Seurantaohjelma näyttää pääosin keltaista väriä, joka kuvaa sitä, että jotakin on tehty mutta ei asian merkitykseen ja laajuuteen nähden riittävästi. Kaupalli­siakin hankkeita on toki virinnyt.kierrätyskeskuksen kuivakäymäläkokeilu on yleishyödyllinen. Tavoite on testata, miten esimerkiksi virtsanerittely soveltuu kaupunki­oloihin ja miten ravinteiden suljettu kierto onnistuu käytännössä. Hank­keessa on kyse tavallisen kuluttajan elämästä. Kuivakäymälät ovat tulleet kuluttajille tutuiksi ennen kaikkea mökeiltä ja festivaaleilta, mutta kaupungeissa ne ovat jääneet vieraiksi arkikäytössä.On vaikea kuvitella, että pääkaupunkiseudulla ryhdyttäisiin laajasti ajamaan asiaa. Jätevedenpuhdistuskin on hyvällä tolalla. Voittoa tuottamaton kierrätys­keskus on kuitenkin hyvä foorumi testata kiertotalouden toimimista kotitalouden näkökulmasta. Ehkä huussi ei olekaan vain vapaa-ajanasunnon hyödyke.kokeilun aikana kerätty virtsa ei päädy viemäriin vaan sille on käyttöä lannoitteena. Nykyinen lain­säädäntö ei tarjoa helppoa tapaa luo­vuttaa virtsaa lannoitekäyttöön, vaikka tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi lääkejäämät eivät päädy virtsan mukana pellosta jyviin asti.Ravinteiden suljettu kierto edellyttää, että ravinteet myös kiertäisivät. Uusi kokeilu muistuttaa kuluttajia siitä, että ylimääräisten ravinteiden paikka on ruoantuotannossa eikä esimerkiksi ­Itämeressä.