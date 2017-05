Pääkirjoitus

Juha Sipilän (kesk) hallitus linjasi huhtikuussa pitämässään hallituskauden puoliväliriihessä toimen­piteitä, joilla se aikoo vapauttaa ­apteekkimarkkinoiden kilpailua.



Toimenpiteitä voidaan pitää maltillisina: apteekkien määrää lisättäisiin ja joidenkin itsehoitolääkkeiden vapaampaa myyntiä selvitettäisiin, mutta apteekkien kokonaismäärää ja sijaintia rajoitettaisiin uudistuksen jälkeenkin. Hintakilpailu reseptilääkkeissä ei myöskään olisi mahdollista.



Uudistuksen seurauksena apteekkien määrä todennäköisesti kasvaa hieman ja apteekkarien liiketoiminnastaan saamat voitot pienenevät. Mutta ovatko nämä todella ne asiat, joihin uudistuksella pyritään ensi­sijaisesti vastaamaan?



Lääkkeiden huono saatavuus ei ole ollut Suomen apteekkialan ja lääkehuollon ensisijainen huoli. Julkisessa keskustelussa apteekki­markkinoiden avaamista kilpailulle on perusteltu nimenomaan lääkekustannusten alentamisen tarpeella. Nyt kuluttaja ei todennäköisesti hyödy hallituksen kaavailemasta uudistuksesta juuri lainkaan.



Muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kansanedustaja Antero Vartia (vihr) ovat vaatineet markkinoiden avaamista kilpailulle. Keinoksi on ehdotettu apteekkien määrän sääntelystä ja lääkkeiden kiinteistä hinnoista luopumista. Pohjoismaisten esimerkkien perusteella kilpailun on arvioitu alentavan reseptilääkkeiden hintoja Suomessakin noin 10 prosenttia.



Ruotsin ja Norjan kokemuksista ei voida suoraan päätellä, kuinka paljon hinnat Suomessa laskisivat, mutta pohjoismaisten naapurien kokemuksista voidaan ottaa oppia. Niiden perusteella voidaan myös päätellä, millaisia uudistuksia Suomessa ei ehkä kannata tehdä.



Ilman hintasääntelystä luopumista kuluttaja ei todennäköisesti hyödy apteekkien määrän lisäämisestä kuin laajemman apteekkiverkon ja ehkä parantuneen palvelun muodossa. Ruotsin apteekkiuudistus laski hintoja ennen kaikkea lääke­vaihdon tehostamisen ansiosta – asiakkaalla olisi siis aiempaa paremmat mahdollisuudet vaihtaa lääkärin määräämä lääke apteekissa edullisempaan – ja siksi, että resepti­vapaiden lääkkeiden myynti päivittäistavarakaupoissa sallittiin. Apteekkien määrä kaupungeissa kasvoi, mutta ilman hintakilpailun tehostumista tämä olisi ollut vähäinen hyöty.



Jotta kuluttaja hyötyisi alhaisemmista hinnoista, apteekkimarkkinat tulisi avata täysimääräisesti kilpailulle. Sipilän hallituksen kaavailema uudistus saattaa osoittautua yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta resurssien haaskaukseksi. ­Pahimmillaan voi käydä niin, että apteekkitoiminnan kokonaiskustannukset kasvavat mutta lääkkeiden hinnat pysyvät yhtä korkeina kuin ennenkin.



Apteekkien määrän lisääminen ­ilman hintakilpailua on tehotonta: uudet toimipisteet vähentävät myyntiä apteekkia kohti, ellei myytävien tuotteiden kysyntä samalla kasva. Apteekkikohtaiset suhteelliset kustannukset voivat kasvaa, kun myyntimäärät pienenevät ja mittakaavaedut jäävät saavuttamatta.



Apteekkien toimipisteiden määrän lisääminen ei vaikuta lääkkeiden hintoihin. Apteekit voivat teo­riassa kilpailla asiakkaista parantamalla palvelutasoaan tai vaikkapa laajentamalla aukioloaikojaan, mutta hyöty kuluttajalle jää lopulta ­vähäiseksi.



Hallitus esittää myös resepti­vapaiden itsehoitolääkkeiden hintasääntelystä luopumista ja niiden myynnin osittaista sallimista muuallakin kuin apteekeissa. Resepti­vapaiden lääkkeiden hinnat eivät todennäköisesti laske, jos niiden myyntiä muualla kuin apteekeissa rajoitetaan. Ruotsissa reseptivapaiden lääkkeiden hinnat laskivat selvitysten mukaan päivittäistavara­kaupassa, kioskeissa ja huoltoasemilla, mutteivät apteekeissa.



Kompromissiratkaisut sääntelyn uudistamisessa johtavat harvoin ­toivottuihin lopputuloksiin. Markkinoiden vapauttamisessa asteittain tai osittain on harvoin järkeä.



Markkinoiden toimintalogiikasta seuraa, että ”oikeansuuntainen, vaikkakin riittämätön” uudistus on lopulta harvoin edes oikeansuuntainen. Tämä pätee myös apteekkimarkkinoihin.



Emmi Martikainen ja Anssi Kohonen



Kirjoittajat ovat vanhempia ekonomisteja Copenhagen Economics -yhtiössä, joka teki viime vuonna Ruotsin kilpailuviranomaisille selvityksen reseptivapaiden lääkkeiden hintojen kehityksestä apteekkialan uudistuksen jälkeen.