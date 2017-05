Pääkirjoitus

oli verkosto tarunhohtoisia kauppareittejä maitse Kiinasta Keski-Aasiaan ja Eurooppaan sekä meritse myös Aasian muihin osiin ja Afrikkaan. Maareitti muodostui pari vuosisataa ennen ajanlaskun ­alkua ja katkesi vasta 1700-luvulla.Nyt Silkkitien nimi on uusiokäytössä. Kiina levittää taloudellista ja poliittista valtaansa lupauksilla satoihin miljardeihin euroihin nousevista luotoista ja investoinneista kymmenissä eri maissa.Vastaanottajamaat saavat kipeästi kaipaamaansa infrastruktuuria, kuten teitä, satamia ja voimaloita, joihin niillä ei muuten olisi varaa. Kiina vahvistaa kauppareittejään ja asemaansa sekä kohdemaissa että maailmassa.Yhteiseksi nimeksi neljä vuotta sitten käynnistetyille hankkeille on annettu ”uusi Silkkitie” tai virallisemmin Kehä ja tie (Belt and road).Viime sunnuntaina ja maanantaina Kiina järjesti Pekingissä näyttävien seremonioiden saatteleman konferenssin suurhankkeensa juhlistamiseksi ja vauhdittamiseksi. Presidentti Xi Jinping puhui noin 60 maan ja useiden kansainvälisten järjestöjen edustajille korkealentoisesti vuosisadan hankkeesta, joka antaa sivistykselle uutta loistoa.Sanojensa tueksi Xi kertoi, että kiinalaisista rahalaitoksista ohjataan noin sata miljardia ­euroa lisää Silkkitien sijoituksiin. Toteutuneet sijoitukset ovat jääneet tähän mennessä kauas yli 800 miljardin euron kokonaistavoitteesta.Suurellisuuteen suhteutettuna vastaanotto oli ristiriitainen. Valtiopäämiehiä kertyi paikalle vain vajaasta 30 maasta, eikä joukossa ollut keskeisten länsimaiden johtajia. Korkea-arvoisin suomalainen oli EU:n komission ­varapuheenjohtajan ominaisuudessa paikalla ollut Jyrki Katainen.iinan suureen hankkeeseen kohdistuvat epäluulot nousivat pintaan, kun EU-maat kieltäytyivät allekirjoittamasta huipputapaamisen päätteeksi kauppaa koskevaa julistusta, jonka Kiina oli laatinut jo etukäteen.EU-maiden edustajat kertoivat uutistoimisto AFP:lle, ettei tekstissä otettu huomioon tarvetta taata tarjousten läpinäkyvyyttä eikä hankkeiden sosiaalisia ja ympäristöllisiä standardeja.Länsimaiden näkemykset voi nähdä merkkinä turhautumisesta Kiinan vahvistuessa. Turhautumista ruokkii epätietoisuus siitä, miten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo toimia Aasiassa. Trumpin ja Xin yhteys näyttäisi toimivan. Samalla Kiina kuitenkin täyttää tyhjiötä, jonka Trump on aiheuttanut muun muassa vetäytymällä ensitöikseen Aasian ja Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta.astaanottajamaiden sävy oli ylistävä, mutta siihenkin liittyi varautuneisuutta.Esimerkiksi kahden puolin Intiaa Pakistanissa ja Bangladeshissa Silkkitiehankkeet voivat toteutuessaan mullistaa tieverkot ja satamapalvelut ja luoda aivan uusia talouden kasvumahdollisuuksia. Yksin Pakistaniin on määrä ­rakentaa yli 20 sähkövoimalaa.Kiitollisuutta sävyttävät kuitenkin myös pelot kiinalaisten halpatuotteiden vyörystä ja siitä, että uudet tie- ja satamaverkot ovat vain Kiinan vientiteollisuuden väline.Voimakkaimpia pelot ovat Intiassa, jonka johto ei edes osallistunut Pekingin ­kokoukseen. Intian silmin Kiina rakentaa sen ympärille kiristyvää ”helminauhaa”.Myös Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla oli huolia Pekingissä, vaikka hän sai ko­mean vastaanoton. Venäjä näkee Kiinan rahalla Keski-Aasiaan rakennettaville liikenneyhteyksille muutakin mahdollista käyttöä kuin kaupan edistämisen.