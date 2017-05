Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Alkoholilain käsittely eduskunnassa venyy nykytiedon mukaan ensi syksyyn.



Vaikka hallitus pääsisi sopuun viimeisistä yksityiskohdista kevätkauden viimeisinä viikkoina, asiasta mietinnön laativa sosiaali- ja terveysvaliokunta ruuhkautuu sote-uudistuksesta.



Alun perin uuden alkoholilain piti olla voimassa tämän vuoden alusta. Nyt todennäköisempi aikataulu on ensi vuodenvaihde.



Hallituspuolueista keskusta ja kokoomus ovat yhä eri mieltä joistain lain yksityiskohdista. Perussuomalaiset ovat pääosin kokoomuksen linjoilla.



Keskusta ei haluaisi nostaa ruoka­kaupassa myytävän alkoholin vahvuuden ylärajaa. Keskustassa ei liioin pidetä niin sanottujen limuviinojen vapauttamisesta ruokakaupan hyllyille.



Lain etenemiseen tuli uusia viivästyksiä aivan viime viikkoina. Kokoomuslaisten mielestä keskusta säikähti historiallisen huonoa tulosta kuntavaaleissa ja yrittää lepytellä äänestäjiään.



Kiistan taustalla ovat kuitenkin kannatuksen kasvattamista syvemmät ideologiset erot. Kokoomus ajaa yleensä vapaata elinkeinopolitiikkaa. Keskustassa taas on Santeri Alkion ajoista lähtien ollut – ja on yhä – vahva raittiusliike.