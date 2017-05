Pääkirjoitus

Kansainvälisen sotilaallisen avun vastaanottamisen ja antamisen mahdollistavat lait etenevät hitaan valmistelun jälkeen kohti ­loppusuoraa eduskunnassa. Ne eivät herätä kovin suurta tunne­kuohua.



Laaja yksimielisyys on merkittävää, koska kyseessä on perustavaa luokkaa oleva muutos Suomen puolustuksen valmiuksissa.



Tällä viikolla ulkoasiainvaliokunta on laatinut mietinnön avun antamista ja vastaanottamista koskevasta laista. Puolustusvaliokunnan vastuulla ovat olleet muutokset lakiin puolustusvoimista, ja hallintovaliokunta käsittelee sisäministeriön alaisuuteen kuuluvia avustustehtäviä.



Suomen puolustusvoimat on osallistunut jo jonkin aikaa kansainvälisiin harjoituksiin, joissa luodaan käytännön valmius sotilaalliseen yhteistyöhön yhdessä Nato-maiden ja myös erikseen Ruotsin tai Yhdysvaltojen kanssa. Lakiperuste sotilaalliselle avulle asettaa Suomen samalle viivalle kumppaneidensa kanssa.



Kyseessä ei ole toimenpideohjelma. Suomi ei ryhdy jakelemaan sotilaallista apua sinne tänne, eikä Suomeen yhtäkkiä ilmaannu vieraita joukkoja avun merkeissä. ­Kyseessä on valmius. Mahdollisuus sotilaalliseen apuun on osa Suomen puolustuksen uskottavuutta, jonka tarkoituksena on kriisien torjuminen etukäteen.



L akihankkeiden merkitykseen nähden eduskunnan puolustusvaliokunnassa käytiin Puolustusvoimia koskevan lain käsittelyssä torstaina tarpeeton vääntö siitä, onko Puolustusvoimien nykyisen kantahenkilökunnan osallistuminen sotilaallisen avun antamiseen vapaaehtoista, kuten kansainväliset kriisinhallintatehtävät ovat olleet, vai pakollista, kuten maanpuolustustehtävät ovat.



Vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n näkemys ­vapaaehtoisuudesta on perusteltu siinä mielessä, ­ettei virkaehtoja voi vapaasti muutella.



Hallituspuolueet ovat oikeassa siinä, että Suomen puolustusvoimien toimintakyvyn sotilaallisessa avussa pitää olla uskottava siitä päivästä, kun apuun tarvitut lait astuvat voimaan.



Puolustusvoimissa pitää löytyä järjestely, jossa nykyinen henkilöstö voi sitoutua toimimaan kansainvälisissä tehtävissä tai sitten jättäytyä kokonaan niiden ulkopuolelle. Uusille tulokkaille osallistumisvelvoitteen pitäisi olla selvä.



T ärkeämpää on ollut lainvalmistelun aikana tarkentaa päätöksentekoa koskevia määräyksiä, joita on hallituksen esityksessä laiksi sotilaallisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta.



Oleellisin muutos lakiesitykseen tuli, kun perustuslakivaliokunta katsoi, että sotilaallisia voimakeinoja sisältävästä avusta päättää tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Hallituksen alkuperäisessä versiossa asian esitteli presiden­tille Puolustusvoimien komentaja.



Jostain syystä valiokunnat eivät kuitenkaan ole kiinnittäneet huomiota siihen, että vaikka lakiluonnoksen mukaan apua voidaan pyytää tai antaa käytännössä mille ­tahansa toiselle valtiolle sekä EU:lle tai kansainväliselle järjestölle, kiireellisessä päätöksenteossa rajaus on paljon tiukempi.



Eduskunnassa etenevän luonnoksen mukaan kiireellisestä sotilaallisesta avusta voidaan päättää vain, kun kyseessä ovat EU, sen jäsenmaat tai muut Pohjoismaat. Tarkoitus on ollut pitää kynnys korkeana, mutta luettelo rajaa pois EU:sta eroa tekevän ­Britannian, jolla on Länsi-Euroopan suurimmat sotilaalliset voimavarat, Yhdysvalloista puhumattakaan. Hallituksen pitäisi nyt pystyä perustelemaan rajaustaan.