Pääkirjoitus

Tekniikan kehitys muuttaa myös yhteiskunnallisen keskustelun sanavarastoa. Viime aikojen suosituimpia sanoja on ollut tekoäly. Suuryritykset panostavat huimia summia tuotekehitykseen, jonka luvataan mullistavan lähes kaikki elämän­alueet liikenteestä terveyspalveluihin.



Suomessa tekoälyn kehittämisessä puhutaan pienemmistä rahamääristä kuin suurissa maissa. Siksi tavoitteena on luoda yhteinen näkemys etenemissuun­nasta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) nimitti viime torstaina ohjaus­ryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen tekoälyohjelmaksi.



Tekoälyn taustalla olevat tietokone­ohjelmat tekee erityislaatuisiksi se, että ne oppivat ja kykenevät päätöksentekoon samaan tapaan kuin ihmiset.



Kun raaka-aineena on yhä enemmän dataa ja laskentateho paranee, tekoälyn ulottuville tulee koko ajan monimutkaisempia tehtäviä.



Ilmiöllä on myös kääntöpuolensa. ­Ihmisen työskentelyä muistuttava ohjelmisto korvaa nopeasti nykyisin ihmisten tekemiä työtehtäviä. Fyysisen työn valta-aikana moottorisaha vapautti valtavasti työvoimaa savotoilta muihin tarkoituksiin. Vastedes saman pitäisi tapahtua ­toimistoissa ja muissa sisätöissä.



Taloustutkijat ovat liennyttäneet ihmisten pelkoja kertomalla, kuinka aikaisempien teknologisten murroskausien aikana on käynyt: työtehtäviä on kadonnut, mutta tilalle on tullut entistä parempia työpaikkoja ja yleinen elintaso on noussut. Yksilötason huoli työpaikan löyty­misestä on kuitenkin ymmärrettävä.



T yöelämän muutos on asia, johon tekoälyohjelman pitäisi pystyä ottamaan kantaa jollain tavalla. Vaikka valmiita vastauksia ei ­olisi, hyvät jatkokysymykset auttaisivat eteenpäin.



Jotta muutoksessa myönteiset seuraukset toteutuisivat ja riskit vastakkain­asettelusta vähenisivät, tarvitaan yhdistelmä yhteiskunnan joustavuutta ja yksilön turvallisuutta.



Suomessa nykyinen työmarkkinoiden toiminta tai nykyinen sosiaaliturva tuskin täyttää näitä vaatimuksia. Siksi käytettävissä oleva ihmisäly pitäisi ohjata suunnittelemaan niiden uudistamista.