Lounais-Suomen telakka- ja auto­teollisuuden menestys on pakottanut valtion opettelemaan toimintaa positiivisessa rakennemuutoksessa. Yleensähän käytössä on ­ollut rakennemuutoksen negatiivinen versio suurten, yhteen paikkakuntaan kohdistuvien irtisanomisten yhteydessä.



Nyt tilanne on toinen. Yrityksillä on ­lupaavat näkymät, ja julkisen vallan ­tavoitteena on huolehtia siitä, että mahdollisuudet muuttuvat todellisuudeksi. Mitä silloin pitäisi tehdä?



Hallitus päätti toimista perjantaina osana tämän vuoden ensimmäistä lisä­talousarviota.



Työvoiman saatavuuden kannalta tärkeimpiä keinoja on tukea ammatillista koulutusta niin, että avautuviin työ­paikkoihin löytyisi ripeästi osaajia.



Uudistuvalla ammatillisella koulutuksella on nyt näytön paikka osoittaa, ­miten nopeus ja osaajien hyvä laatu voidaan yhdistää. Maailma muuttuu ny­kyään niin nopeasti, että kasvualan näkymät ovat jo muuttuneet, kun kouluista ­alkaa valmistua väkeä työmarkkinoille.



Rahaa osoitetaan myös ely-keskusten työvoima- ja yrityspalveluihin. Lisärahan vaikuttavuutta kannattaa tarkkailla, sillä positiivinen rakennemuutos ei toivottavasti jää ainutkertaiseksi ilmiöksi.