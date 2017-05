Pääkirjoitus

Kierrellään

Yllätysvoitto

Kahnauksista

kulmilla. Maistetaan grammat ja kukat. Haluaisin ta­vata sun perheen. Lopetan haaveilun, vuoksesi muuttua tahdon.Ranskalais­räppäri Fianson uusi kappale on rakkauden­tunnustus Kansallisen rintaman presidentti­ehdokkaan Marine Le Penin sisaren­tyttärelle Marion Maré­chal-Le Penille. Fianso kävi lurauttamassa laulun radiokanava Sky Rockin stu­diossa ja omisti sen Marion-rakkaalleen.Fanit hurrasivat, mutta kohde oli jää­tävän hiljaa. Maréchal-Le Pen, 27, näyttää muutenkin kyllästyneen populistikansanedustajan työn varjopuoliin.nosti Maréchal-Le Penin vuonna 2012 Kansallisen rintaman kansanedustajaksi, nuorimpana kaikista valituista. Samassa vaalissa rannalle jäi esimerkiksi Marine Le Pen, sillä Ranskan paikallinen vaalitapa on hankaloittanut kärkiehdokkaiden läpipääsyä.Maréchal-Le Pen on kiinnostanut erityisesti sukunimensä vuoksi. Voisiko hän nousta aikanaan puolueen johtoon?”Liian kokematon”, oli tädin luonnehdinta siskontytöstään, kun Marine Le Peniltä kysyttiin vaalikampanjassa mahdollisesta ministerinpaikasta. Muutenkaan sukulaissuhteet eivät ole helpot­taneet parivaljakon kanssakäymistä. Maréchal-Le Pen on läheinen isoisänsä Jean-Marie Le Penin kanssa, kun taas Marine Le Pen on yrittänyt savustaa isäänsä puolueesta ulos kaikin tavoin. Maréchal-Le Pen on arvokonservatiivi ja arvostellut kovin sanoin muun muassa samaa sukupuolta olevien avioliittoja.Lopullinen niitti tuli viikko Marine Le Penin häviön jälkeen. Maréchal-Le Pen ilmoitti, ettei ole käytettävissä kesäkuun vaaleissa puolueen ehdokkaana. Hän haluaa nyt viettää aikaa lapsensa kanssa ja tehdä töitä yritysmaailmassa. Takana on muutama rankka vuosi. Maréchal-Le Pen meni naimisiin vuonna 2014 mutta erosi vuonna 2016. Siinä välissä syntyi tytär.huolimatta Marine Le Pen olisi tarvinnut tujauksen vettä ­sakeampaa rinnalleen. Nyt kohtuullinen menestys presidentinvaaleissa uhkaa sulaa alta, kun parlamenttivaaleihin on enää vajaa kuukausi. Puolue olisi tarvinnut valovoimaisen nuoren tähden Etelä-Ranskan kannatusalueilleen.Jos täti ei onnistunut houkuttelussa, mikä lienee räppäri Fianson mahdollisuus? Vähään aikaan treffit eivät onnistu, sillä Fianso joutuu vastaamaan poliiseille musiikkivideokuvauksistaan. Hän pysäytti videota varten liikenteen yhdellä Pariisin kehäteistä. Fanit tykkäsivät, mutta Maréchal-Le Penistä ei taaskaan kuulunut mitään.