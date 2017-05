Pääkirjoitus

on meneillään historiallinen stressitesti. Siinä mitataan demokratian kannalta olennaisten instituutioiden ja vallan kolmijako-opin kantokyky.Presidentti Donald Trumpin demokratia­käsityksessä valtiollisten instituutioiden, yliopistojen tai me­dian ei tule osallistua yhteis­kunnalliseen keskusteluun, arvioi kansain­välisen oikeuden professori Martti Koskenniemi maaliskuussa.Instituutiot ovat kovassa paineessa myös muualla. Turkin presidentti on romahduttanut oikeusvaltion. Uutiset Unkarista, Puolasta, Slova­kiasta ja Tšekistä ovat yhä huolestuttavampia. Instituutioita joko murennetaan kokonaan tai muutetaan edistämään yksinvaltaisuutta.Yhdysvaltojen demokraattiset rakenteet mitä ilmeisimmin kestävät paineen keskellä. Myönteistä on se, että instituutiot joutuvat perustele­maan tehtävänsä kansalaisille.toinenkin riski, joka tosin hiipii huomaamattomammin. Jos instituutiot jäävät ajastaan jälkeen, ne voivat rapautua merkityksettömiksi erityisesti nuoremmille sukupolville. Se voi merkitä demo­kratian ja avoimen pohjoismaisen yhteiskuntamallin kannalta vakavaa ongelmaa.Keskustelin asiasta alkuvuodesta Kansallisteatterin pääjohtajan Mika Myllyahon kanssa. Johdamme kumpikin yli satavuotiaita instituutioita.Haasteemme ovat samankaltaisia. Lehden pitää saada jatkuvasti uusia nuoria tilaajia, jotta voimme myös tulevina vuosikymmeninä toimia riippumattoman tiedonvälityksen kivijalkana. Niin ikään Kansallisteatterin pitää löytää uusia nuorempia yleisöjä täyttämään katsomoitaan, jotta se pystyy toimimaan yhtenä suomalaisen teatteritaiteen kulma­kivistä.Työ on tehtävä nyt. Uusiutuminen on instituution yhteiskunnallisen roolin vaalimista.pääuutislähetyksen katsojista vain noin kymmenen prosenttia on alle 45-vuotiaita, kertoi Ylen etiikkapäällikkö Timo Huovinen paneelikeskustelussa toukokuussa. Luku on hätkähdyttävä.Se kuvaa hyvin murroksen vauhtia. Uutiset ovat nuorille digitaalisia.Niin median kuin kulttuurilaitostenkin muutoskyky on siis testissä. Perinteisistä kanavista, esimerkiksi televisiosta ja painetuista lehdistä, on syytä pitää hyvää huolta. Samalla on pystyttävä kehittämään sisältöjä ja tavoittamaan uusia yleisöjä uusin tavoin. Olennaista on sisällön laatu.sama koskee puolueita. Esimerkkinä toimikoon Sdp.Vain 7,5 prosenttia sosiaalidemo­kraatteja äänestäneistä oli alle 50-vuotiaita, kertoi vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen tehty kysely­tutkimus.Puolueissa varmasti mietitään paljonkin nuorten ikäluokkien sitouttamista. Toisaalta uneliaisuutta edistää uskollisen ikääntyneen äänestäjäkunnan mittava osuus.Asenteissakin on korjaamista puo­lueiden sisällä. ”Uusia hyvin vaaleissa menestyneitäkin ihmisiä jää varjoon puoluetoiminnassa, kun vanhat klikit torppaavat nuoria”, harmitteli eräs tunnettu konkaripoliitikko kes­kustellessamme aiheesta.ja poliittisen järjestelmän uudistamisessa olisi nyt tarpeellista olla mahdollisimman ennakkoluuloton. Vuoden 1906 eduskuntauudistus oli poikkeuksellisen rohkea veto, joka vei Suomen yhdeksi moderneimmista poliittisista järjestelmistä maailmassa.Äänestysikärajan madaltaminen 16 vuoteen olisi tarpeellinen alku. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) on jo ottanut asian esille. Mutta riittääkö sekään?Edesmenneen kenraali Aimo Pajusen perheäänioikeusmalli tuntuu yleistä ilmapiiriä vasten jopa utopistiselta. Tätäkin mallia kannattaisi silti miettiä. Se antaisi jokaisesta alle 16-vuotiaasta lapsesta vanhemmille yhden lisä-äänen.Ajatushautomot tuottavat raporteissaan erilaisia malleja, mutta sy­vällisempi keskustelu niistä tai vaikka lista- ja blokkivaaleista tyrehtyy alkuunsa. Kello kuitenkin tikittää.kertoi huhtikuussa Suomen Pankin huolestuttavasta löydöksestä: nykyisten kolmikymppisten tulokehitys on kääntynyt las­kuun. Heidän tulonsa ovat jo muu­taman vuoden ajan olleet poikkeuksellisesti pienemmät kuin 64–75-vuotiaiden eläkeläisten.On riski, että kasvava osa nuorista kokee jäävänsä paitsioon. Heistä tuntuu, etteivät yhteiskunnan rakenteet, instituutiot, ole heitä varten. Silloin kylvetään protestin siemenet.