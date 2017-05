Pääkirjoitus

Tekee

Kyse

Asiaton

mieli ryhtyä painoaktivistiksi. On pöyristyttävää, että tuntemattomat saattavat kommentoida ihmisen painoa kadulla, kaupassa tai jäätelökioskilla. Ohikul­kija kommentoi kadulla ystävälleni, että ”onpas siinä iso tyttö”. Netissä eräälle bloggarille huomautettiin, että ”arvon tyylirouva näyttää lähinnä pomppu­linnalta”.Voisi luulla, että kyse on satunnaisista törkeästi käyttäytyvistä ihmisistä, mutta valitettavasti niin ei ole. Valokuvaaja Haley Morris-Cafiero on jo seitsemän vuoden ajan kuvannut itseään julkisissa paikoissa. Kadulla, rannalla, liikenne­valoissa. Skeittaamassa, syömässä jää­telöä, puhumassa puhelimessa.Kuvissa näkyvät myös ohikulkijat ja heidän reaktionsa. Inho, ylenkatse ja pilkallinen nauru.ei ole vain huonosta käytöksestä. Kyse on vallankäytöstä, toisen ihmisen alentamisesta. Aika usein kyse on myös oletetusta sukupuolesta. Naisen keho on selvästi tarkemman katseen ja ankaramman arvostelun kohteena kuin miehen.Ei sillä, että miehenkään kehoa saisi arvostella. Ei saa. Toisen ihmisen paino ei kerta kaikkiaan kuulu ohikulkijoille. Sitä ei pidä kommentoida kenenkään, ei edes ystävän tai kumppanin, ellei ihminen itse pyydä. Ja jos pyytää, kannattaa miettiä melko tarkkaan, mitä vastaa.Vaatekaupan sovituskoppien luona kuullaan usein keskustelua, joka kulkee jotenkin tähän tapaan. ”Apua, näytän tässä tosi lihavalta!” ”Etkä näytä, näytät hyvältä!”Tarkoitus on kai olla kohtelias, mutta samalla vastaaja tulee kertoneeksi, että lihava ei muka voi näyttää hyvältä.Itse kuulen usein ihmettelyä siitä, miksi noudatan tiukkaa ruokavaliota, vaikka olen normaalipainoinen. Vastaukseni: sekään ei kuulu muille. Normaalipainoinenkin voi taistella painonsa kanssa, tai hänellä voi olla poikkeuksellisen suuri painoon liittyvä terveysriski.painon kommentointi voi johtaa syömishäiriöihin, kuten julkisuudessa on onneksi pitkään jo varoiteltu. Sen lisäksi se johtaa siihen, että painosta on vaikea käydä asiallista terveyskeskustelua. Se on ikävää, sillä onhan ylipaino myös terveysriski, valitettavasti.Siksi haluan, että lääkäri ja terveydenhoitaja ottavat painoni puheeksi, kuten minkä tahansa muunkin terveyteeni vaikuttavan asian: verenpaineen, unen ja stressin. Kunhan tekevät sen asiallisesti ja kannustavasti, kuten useimmiten tekevätkin. Kiitos siitä.