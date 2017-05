Pääkirjoitus

Seuraava palkkakierros alkaa kunnolla vasta kesälomien jälkeen, mutta palkkapuheet kovenevat jo nyt hyvää vauhtia. Moni palkansaajaliitto on ilmoittanut, että seuraavalla kierroksella pitää saada kunnon korotukset hyvityksenä aiempien vuosien äärimaltillisista, jopa nollan ­prosentin korotuksista. Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan puhutaan satojen eurojen palkan­korotuksista.



Myös hallituksen aikeet heikentää työttömyysturvaa herättävät ­närää palkansaajissa. Heikennyksiä pidetään kilpailukykysopimuksen vastaisina.



Viime viikolla moni SAK:lainen teollisuusliitto piti liittokokouksensa tai valtuuston kokouksen. Teollisuusliiton perustamisen ohella puheet keskittyivät syksyn palkkakierrokseen. Esimerkiksi Puuliitto on kehottanut varautumaan työmarkkinakonflikteihin. Kannattaa tosin muistaa, että kovat puheet kuuluvat luontaisena osana työ­markkinamaailmaan ennen varsinaisten neuvottelujen alkamista.



S uomen kansantalous näyttää hienoisia elpymisen merkkejä, ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Kasvu näyttäisi lisäksi kaiken aikaa kiihtyvän niin, että ennusteet eivät enää pysy perässä.



Kaikkien mielestä uutinen on varmaan iloinen. Tosin työnantajapuolella moni saattaa ajatella, että uutinen tuli hieman liian varhain. Yksi jos toinen palkansaajajohtaja on jo ilmoittanut, että myös palkansaajan on saatava kasvusta osansa. Kevään runsaskätiset ­osingot lisäävät paineita korotusvaatimuksiin.



Elinkeinoelämän keskusliitto ja vientialojen työnantajaliitot varoittelevat, että vielä on liian varhaista riemuita. Palkkamalttia pitää jatkaa vielä monta vuotta.



Palkkamalttipuheiden kannalta on hankalaa myös se, että tärkeimmässä verrokkimaassa Ruotsissa on eri aloilla solmittu sopimukset, joiden kustannusvaikutus on kolmen vuoden aikana 6,5 prosenttia.



Vertailua vaikeuttaa se, että Ruotsissa myös palkkaliukumat – esimerkiksi henkilökohtaiset palkankorotukset – on laskettu kustannusvaikutukseen mukaan. Suomessa liukumia ei perinteisesti ole laskettu kustannusvaikutuksiin.



Suomeen on yritetty kopioida Ruotsin vientivetoista palkkamallia. Malli hajosi alkuvuonna, kun Metsäteollisuus irtaantui vientialojen työnantajien keskinäisistä neuvotteluista. Metsäteollisuus haluaa neuvotella paperitehtaiden työehtosopimuksiin muutoksia, joista se on valmis myös maksamaan jotain. Ideana on, että alan työehtosopimuksesta ­purettaisiin enimpiä jäykkyyksiä.



M etsäteollisuuden irtaantumisen jälkeen merkittävistä vientialoista jäljelle jäivät Teknologiateollisuus ja Kemianteollisuus. Ne toivovat, että vienti­vetoinen malli sittenkin syntyisi, vaikka sitten tynkänä. Toiveissa on, että vientivetoisesta mallista saataisiin jonkinlainen sopu jo ennen kesälomia, vaikka palkat ja muut yksityiskohdat sovittaisiinkin vasta syksyllä.



Metsäteollisuus ja Paperiliitto avaavat syksyn neuvottelukierroksen. Paperin sopimus on katkolla syyskuun lopussa.



Työnantajapuolen vientiliittojen keskeinen tavoite on, ettei mikään muu ala ylitä vientiliittojen palkankorotuksia. Viennin varassa elävän kansantalouden kannalta ajatus on järkevä mutta psykologisesti vaikea toteuttaa. Pienipalkkaisilla naisvaltaisilla palvelualoilla pienikin palkankorotus tietää työvoimakustannusten suurta kasvua.