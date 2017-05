Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat

Valmisteilla oleva maakunta­uudistus on viimeisin Suomen val­tion aluejärjestelmään kohdistuva vaikutuspyrkimys. Uudistuksen keskiössä on kuntien, alueiden ja val­tion keskushallinnon välinen suhde.



Merkittäviä uudistuksia on tehty aiemminkin. Vuonna 1994 perustettiin maakunnan liitot vastaamaan maakuntien yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta. Maakunnan liittojen perustamisen tarkoituksena oli vahvistaa alueiden roolia kansal­lisessa päätöksentekojärjestelmässä sekä uudistaa kansallista aluehallinnon ja aluekehittämisen järjestelmää siten, että se edistäisi Euroopan unionin tavoitteisiin kuuluvan ”alueiden Euroopan” ­ideaa. Vuonna 2010 valtion aluehallinnon tehtäviä koottiin kahdelle ­uudelle moni­alaiselle viranomaiselle, aluehallintovirastoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.



Nyt sote- ja maakuntauudistusta tehtäessä maakuntien rakennustyön pääpaino on ollut terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksessa. Näyttää siltä, että monet kokonaisuudistukseen liittyvät ratkaisut on tehty erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin tarpeita silmällä pitäen.



Sote-palvelujen remontissa on kuitenkin kysymys laajamittaisesta poliittisesta alueuudistuksesta, jonka kautta Suomen valtio saa uuden muodon.



Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi on jo eduskunnan käsittelyssä, ja keväällä lausuntokierroksella ollutta lakia alueiden kehittämisestä ja kasvu­palveluista odotetaan eduskuntaan lähiaikoina.



Maakunnille aiotaan antaa sangen ohut itsehallinto siitä huolimatta, että valmisteluvaiheessa ydinajatuksena on ollut pyrkimys vahvistaa maakuntia itsehallinnollisina, poliittisina ja kansanvaltaisina yhteisöinä. Maakunnasta on puhuttu aluekehittämisjärjestelmän keskeisenä osana, mutta todellisuus näyttää toisenlaiselta.



Maakunnille ei tule veronkanto-oikeutta. Maakuntien toimintaa rahoitetaan pääosin valtion keskushallinnon varoin ja maakunnissa perittävien asiakasmaksujen turvin. Maakunnille ei myöskään anneta ­todellista lainanottokykyä.



Maakunnille ei aiota säätää niin sanottua yleistä toimi­alaa. Näin ­ollen maakunnat hoitavat pääasial­lisesti laissa säädettyyn tehtävän­alaan kuuluvia tehtäviä, joita on alle kolmekymmentä.



Myös yksityisten toimijoiden tuottamien kasvupalvelujen merkitys alueiden kehittämisessä näyttää ­korostuvan. Tämä kaventaa maakuntien aluekehittämispolitiikan toimintamahdollisuuksia sekä sekoittaa maakuntien ja paikallisesta elinkeinopolitiikasta vastaavien kuntien toimivaltasuhteita.



Valtion keskusvalta rajoittaa maakuntien toimintaa selvästi. Valtio ei valvo vain maakuntien laillisuutta vaan seuraa muutenkin maakuntien toimintaa. Esimerkkinä tästä on hallituksen esittämä arviointi­menettely, jonka valtiovarainministeriö voi käynnistää maakuntien taloudellisen elinkelpoisuuden arvioimiseksi. Jo pelkkä arviointimenet­telyn olemassaolo ohjaa alusta asti päätöksentekoa ainakin niissä maakunnissa, joissa on vähän väestöä.



Tämä kaikki rajoittaa maakuntien mahdollisuuksia strategiseen päätöksentekoon ja heikentää aloitteellisuutta maakuntien omaehtoista kehittämistä ja suunnittelua koskevissa asioissa. Alueellisen itsehallinnon periaatteiden vastaisesti maakunnista muodostuu ainakin alkuvaiheessa valtion keskushallinnon kansanvaltaistettuja jatkeita. Maakuntien tehtäväksi jää valtion keskushallinnon tavoitteiden ja niiden mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.



On täysin mahdollista, että maakuntauudistuksen jälkeen Suomi ­rakentuu kevennetyn itsehallinnon kunnista, ohuen itsehallinnon maakunnista ja vahvistuvasta valtion keskushallinnosta. Tällainen malli tuottaa jännitteitä etenkin maakuntien ja väestöltään suurimpien kuntien välille – varsinkin, jos niiden edut alkavat näyttää osittain ristiriitaisilta. Silloin valtion keskushallinnon merkitys korostuu entisestään.



Suomalaisista maakunnista on muodostumassa tehtäväkentältään merkittäviä mutta itsehallinnoltaan vaatimattomia toimijoita. Ne eivät toteuta Euroopan integraation ihannetta, jonka mukaan alueilla pitäisi olla todellista päätöksentekovaltaa niiden kehittämistä koskevissa ­asioissa.



Juho Luukkonen ja Sami Moisio



Luukkonen on tutkijatohtori ja Moisio professori Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella.