Pääkirjoitus

Näinä päivinä brasilialaisille on tarjolla kaksi hyvin erilaista kuvaa heidän maansa tilasta.



Yksi kuva on petollisen ruusuinen. Toinen on raskas ja vaatii yhteiskunnalta kestävyyttä, mutta voi oikeasti palauttaa Etelä-Amerikan jättiläisvaltion sen ansaitsemalle poliittisen ja taloudellisen kehityksen tielle.



Myönteinen tilannekuva perustuu viime aikojen talousuutisiin. Niiden mukaan Brasilia on palaamassa kasvukauteen sukellettuaan syvään taantumaan vuosina 2015 ja 2016.



Brasilian pitkä alamäki ajoittui kahden suuren urheilutapahtuman ympärille. Maassa järjestettyjen jalkapallon MM-kisojen aikoihin vuonna 2014 Brasilian talous supistui, ja se oli hyytynyt nollakasvun vaiheille jo muutama vuosi aiemmin.



Vuonna 2016 Rio de Janeiron olympialaisten ­alkaessa Brasilia oli jo historiansa pisimmässä taantumassa.



Olympialaisten päättymisestä ehti kulua vain puolitoista viikkoa, kun Brasilian senaatti erotti vasemmistolaisen presidentin Dilma Rousseffin väärinkäytössyytteiden vuoksi.



Jo ennen sitä valtava korruptioskandaali oli tehnyt tuhojaan Brasilian poliittisen ja taloudellisen yläluokan riveissä, ja skandaalivyöry jatkuu edelleen. Brasilialaisilla on jo kova kiusaus uskoa hyviä uutisia ja ummistaa silmänsä alati paljastuvalta uudelta korruptiolta.



N iin toivoo Rousseffin tilalle presidentiksi noussut keskusta­oikeistolainen Michel Temer.



Myös Temer on useiden hallituksensa ministereiden tavoin epäiltynä korruptiosta. Temerin asemaa heikensi viime viikolla julkaistu videopätkä, jossa Temerin arvellaan keskustelevan lahjuksen tarjoamisesta aiemmin vangitun poliitikon vaientamiseksi.



Temer kiistää väitteen ja vaatii korkeinta oikeutta lopettamaan itseensä kohdistuvan tutkinnan. Hän vetoaa talousuudistuksiinsa, joita paisuva skandaali uhkaa. Samalla hän yrittää pitää koossa huteraa puolueiden liittoumaa kongressissa.



Korkeimman oikeuden on määrä tehdä päätöksiä keskiviikkona, ja Temer voi saada lisäaikaa. Brasilian aito toipuminen edellyttää kuitenkin korruptioskandaalien selvittämistä pohjia myöten.