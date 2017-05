Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Politiikassa yksi erikoinen laji on vauhditon pituushyppy taaksepäin. Espanjan sosialistipuolue PSOE teki lajissa näyttävän suorituksen valitessaan sunnuntaina jäsen­äänestyksessä puheenjohtajakseen Pedro Sánchezin, joka heitettiin jo kertaalleen ulos tehtävästä viime lokakuussa.



Sánchez syrjäyttäminen lopetti yli kymmenen kuukautta kestäneen hallituskriisin. Se syntyi, kun Sánchez kaksissa vaaleissa kärsityistä yhä pahemmista tappioista huolimatta sitkeästi esti vaalit voittaneiden konservatiivien vähemmistöhallituksen muodostamisen. Nyt ­Sánchez uhkaa katkaista käytännön, jossa sosialistit ovat tehneet pääministeri Mariano Rajoyn hallituksen lainsäädäntötyön mahdolliseksi äänestämällä kongressissa toistuvasti tyhjää.



Rajoy on uhannut järjestää ennenaikaiset vaalit, mikäli hallituksen toimintaa horjutetaan. Tähän asti uhkaus on toiminut pelotteena sosialisteille, joiden kannatus on pysynyt kyselyissä alhaisena.



Tapahtumat Espanjassa etenevät samaan tapaan kuin muun muassa Britanniassa, missä työväenpuolue on hakenut kannatusta vasemmalta laidalta Jeremy Corbynin johdolla. Britanniassa se ei ole toiminut. Lähikuukausina nähdään, toimiiko se paremmin Espanjassa.