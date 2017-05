Pääkirjoitus

Ötökällä

Washingtonissa

Tämä on

Jos olisin

Täytyy

on musta pää, punaiset pullosilmät ja pitkät läpikuultavat siivet. Se muistuttaa vähän lentävää dinosaurusta, joka on noussut kuolleista.Ja nyt se sitten istuu paidallani ja tuijottaa minua yläviistoon. Heippa! Täällä taas. Et tainnut osata varautua.En. En sinuun, enkä tähän muuhunkaan.oli poikkeuksellisen lauha talvi ja nyt lämmin kevät. Ehkä siksi jättiläiskaskaat, nuo pienet dinosaurukset, ovat heränneet 17 vuoden horroksestaan neljä vuotta liian aikaisin. Nyt ne sirisevät kovaa, lentelevät päättömästi ympäriinsä ja mätkähtelevät jalankulkijoiden kasvoihin kuin houreiset tviitit.Mistä toi tuli?Sekopäiset kaskaat korostavat sitä hysteeristä tunnelmaa, joka Washingtonissa vallitsee. Presidentti erotti FBI:n johtajan! Presidentti ylitti valtansa rajat! Pannaanko presidentti valtakunnan­oikeuteen?Se on mun tukassa! Ota se pois!uusi näytös vanhassa näytelmässä.Viimeksi Yhdysvaltain presidentti joutui valtakunnanoikeuteen vuonna 1999, siis sellainen kaskaan tupluuri sitten. Asuin silloinkin Washingtonissa, jossa oli silloinkin hysteerinen tunnelma, vaikka syyt olivat aivan toiset.Presidentillä oli syrjähyppy! Hän valehteli, vaikka oli vannonut valan. Pan­naan presidentti valtakunnanoikeuteen!Voi olla, että sinne ollaan taas mat­kalla.amerikkalainen äänestäjä, alkaisin olla epätoivoinen.Tietysti on tärkeä tutkia, tekeekö presidentti laittomuuksia. Mutta ketä tahansa äänestän, juristit laskeutuvat Washingtoniin vääjäämättä kuin kaskasparvi.Tutkinta ja kuulustelut kestävät vuosikausia, ja sinä aikana on turha odottaa mitään merkittäviä päätöksiä.muistaa, että monet äänestivät Trumpia juuri siksi, että tämä panisi päätöksentekoon vauhtia. He kuitenkin aliarvioivat Yhdysvaltain instituutioiden vallan.Syö tai tule syödyksi. Trumpin piti olla se, joka siivoaisi ötökät nurkista. Sen sijaan nyt näyttää siltä, että hän on päätymässä itse lautaselle.Friteerattu kaskas maistuu kuulemma hyvältä chilikastikkeen kanssa.