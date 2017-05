Pääkirjoitus

ja onni ovat tärkeitä asioita. Ne keventävät jo pieninäkin annoksina merkittävästi kasvojen uurteita. Ja oikein kohdalle osuessansa ne puhaltavat sielun ympärille hetkeksi kuplan, jonka sisälle maailman murheet eivät mahdu ollenkaan.Huomasin sen selvästi viime viikonloppuna, kun olin poikani häissä Tampereella. Niiden tuoman ilon keskellä en jaksanut murehtia suuremmalti mitään – en edes sitä, että menetin juuri häiden alla yllättäen lähes kokonaan ääneni flunssan jälkimainingeissa. Hääpuheen pitäminen toki vaikeutui sen takia merkittävästi. Mutta tärkein tuli ehkä ilmaistua siitä huolimatta. Ja ilo läikehtii mielessä yhä.Onni ja ilo vahvistavat osaltaan myös myötäelämisen kykyä. Ja toisten ihmisten arvoihin ja asenteisiin liittyvää ymmärrystä.häissä siviilivihkiminen ja avioliiton kirkollinen siunaaminen toimitettiin samassa tilassa ja tilaisuudessa. Se korosti mielestäni hienosti molempien toimitusten ominaisuuksia ja voimisti paljon avioliiton siunaamisen merkitystä.Olin nuorempana jonkinlainen kulttuuriniuho kristinuskon kohdalla. Ajattelin, että oman ortodoksisen kirkkoni tavat ja uskomukset olivat jollain tavalla alkuperäisempiä ja todempia tai ainakin ihmistä syvemmältä koskettavia kuin luterilainen jumalanpalveluselämä.Nyt ajattelen, että ne ovat vain yksinkertaisesti rukous- ja jumalanpalveluskäytännöiltään sekä pyhiltä kuviltaan itselleni sopivia.Syvää ja elävää kristillistä perinnettä on ehdottomasti paljon myös Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Asiansa osaavan papin käsissä se näkyy vahvasti myös avioliiton siunaamisessa.opillinen keskustelu ja eettinen pohdinta ovat evankelis-lute­rilaisen kirkon piirissä valovuosia edellä nykypäivän ortodoksikirkkoa.Se on näkynyt jo vuosikymmenten ajan naispappeuskysymyksessä. Ja se näkyy juuri nyt kristallinkirkkaana myös samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteen virallistamista ja kirkollista vihkimistä koskevassa keskustelussaTuo kirkollisen siunauksen tuottama ilo avasi silmäni myös sille, ­miten vahva kokemus monille kris­tityille onkaan se, että luterilainen kirkko ei ole valmis avaamaan vi­rallisesti oviaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle. Sekä se, että samaa sukupuolta olevien parien kohtelu eroaa eri sukupuolta olevien parien kohtelusta myös avioliiton siunaamisessa.oman elämäni suurista ­ihmeistä on ollut se, miten äärimmäisen paljon rakastin omaa vastasyntynyttä lastani silloin, kun tulin ensimmäisen kerran äidiksi.Toinen vastaava ihme oli se, miten tuo jo valmiiksi suuri rakkaus kasvoi koko ajan sen myötä, kun lapsi tuli vanhemmaksi ja persoonallisuudeltaan syvemmäksi ja moniulotteisemmaksi. Ihan kuin rakkaudelle olisi avautunut koko ajan enemmän pintoja, joihin tarttua.Ihmeellistä oli myös se, miten tuo suuri ihme kertautui. Rakkaus ensimmäiseen lapseen ei vähentynyt, vaikka sain myöhemmin toisen lapsen ja kolmannenkin. Heitä ­jokaista varten on ollut ja on oma ainutkertainen äärettömyytensä, rakkaus ilman minkäänlaisia ylä­rajoja. Ja jokaista lasta varten on ollut myös oma unelma.Unelmat ovat tärkeitä. Mutta vielä niitäkin tärkeämpää on se, että oppii rakastamaan toista ihmistä enemmän kuin omaa unelmaansa hänestä.vauvan ja pienen lapsen rakastaminen on suhteellisen helppoa, koska pieneen ihmiseen voi surutta heijastaa niin paljon myös omia unelmiaan. Kun lapsi kasvaa ja kehittyy ja lopulta myös aikuistuu, osa noista omista unelmista helposti romuttuu ja kariutuu.Vanhemmuuden koetinkiveksi tuli ainakin itselleni jossain vaiheessa se, kumpaa oikein rakastin enemmän: omaa unelmaani toisesta ihmisestä vaiko tuota ihmistä itseään juuri sellaisena kuin hän oli. Tai joka hänestä oli tullut.Jotenkin uskon, että selvisin itse lopulta sinne omien unelmieni toiselle puolelle. Suoritukseni ei ollut tyylipuhdas. Eikä se käynyt kivutta. Mutta uskon, että olen viimein siellä missä minun kuuluukin olla eli omien unelmien tuolla puolella sekä lasteni että aviopuolisoni osalta.Sen etapin saavuttamista toivon sydämestäni myös omille lapsilleni ja heidän avo- ja aviopuolisoilleen.