Pääkirjoitus

Pelon kylväminen terrorin avulla käy yhä julmemmaksi

Myöhään maanantai-iltana Pohjois-Englannin Man­chesterissa tehty pommi-isku on monin tavoin pöyristyttävä verityö. Vaikka tiedot heti tapahtuman jälkeen olivat puutteelliset, yleiskuva oli selvä. Kyse oli suunnitelmalli­sesta ja suureen tuhoon pyrkineestä teosta, jonka kohteeksi oli valittu nuorten ja lasten suosima konsertti.



Kuolleiden määrä oli jo aamulla ylittänyt kahdenkymmenen rajan. Loukkaantuneita oli liki kuusikymmentä.



Iskun vaikutus ulottuu kuitenkin paljon laajemmalle. ­Terrorin tarkoitus on kylvää pelkoa, ja erityisen tehokkaasti se onnistuu, kun hyökkäyksen kohteina ovat nuoret ja lapset. Se saa jokaisen eurooppalaisen vanhemman miettimään omien lastensa turvallisuutta.



Lapset ovat olleet jo pitkään iskujen tai kaappausten kohteina Euroopan ulkopuolella esimerkiksi Afganistanissa tai Nigeriassa.



Vielä tiistaina oli epäselvää, toimiko Manchesterin iskun tekijä yksin vai oliko Isis-järjestön julkistama väite sen osallisuudesta uskottava. Viranomaisten mukaan iskuissa käytetyn pommin rakentaminen yksin olisi periaatteessa mahdollista. Toinen kysymys on, mistä tekijä on saanut ajatuksen iskuun.



Viime aikojen terrori-iskujen joukossa on ollut sekä tiiviisti johonkin järjestöön liittyviä iskuja että yksinäisen toimijan tekoja, joihin on haettu esikuva muualta. Julkisuus ruokkii tekoja kahta kautta. Suuri näkyvyys ja sen levittämä pelko on usein iskujen keskeinen tavoite. Samalla julkisuus yllyttää uusia ihmisiä kopioimaan tekoja.



E nsimmäisiä ajatuksia Manchesterin iskun kaltaisten tekojen jälkeen on, olisiko tämä voitu jotenkin estää. Tiistaisten tietojen perusteella pommi räjäytettiin turvatarkastusten ulkopuolella, joten tarkastusten tiukentaminen ei olisi suoraan tehonnut. Mitä kauemmaksi tarkastuspiste siirretään, sitä kauemmaksi siirtyy samalla paikka, jossa ihmiset alkavat kertyä ryhmiksi.



Tutkinta todennäköisesti paljastaa, onko pom­missa käytetty aineita, joiden saatavuuden rajoittaminen olisi mahdollista. Valitettavasti tärkein itse tehtyjen pommien raaka-aine on tieto, jonka leviämistä on hyvin vaikea estää.



Hiukan parempia tuloksia voi saada kartoittamalla ihmisiä, joiden toimintaan voi liittyä riskejä. Ennalta toimimisen onnistuminen riippuu jonkin verran tekniikasta ja lainsäädännöstä, mutta tärkeintä on, että yhteiskunnassa on vahva halu saattaa ääri­ajatteluun tai väkivaltaiseen toimintaan liittyvät havainnot viranomaisten tietoon.



Se taas edellyttää, että luottamus viranomaisiin ja väkivallan tuomitseminen ulottuvat kaikkiin kansanryhmiin. Terrori-iskujen torjunta ei ole siksi yksittäinen toimen­pide vaan osa terveen ja luottamukseen perustuvan yhteiskunnan rakentamista.



S euraavien päivien aikana kuva Manchesterin tapahtumista ja niiden taustoista todennäköisesti kirkastuu. Kun epäilty tekijä on tunnistettu, voidaan alkaa selvittää hänen taustaansa ja yhteyksiään. Se voimistaa myös julkista keskustelua.



Britanniassa puolueet keskeyttivät vaalikampanjansa heti suru-uutisten levittyä. Isku kuitenkin vaikuttanee 8. kesäkuuta pidettäviin parlamenttivaaleihin. Ensimmäisten arvioiden mukaan tilanne hyödyttää jatkokautta hakevia konservatiiveja.



Terrori-iskujen torjunnan pitää kuitenkin ylittää vaalikausien, puolueiden ja maiden rajat. Työhön tarvitaan oikea yhdistelmä turvatoimia, varautumista ennalta ja terveen yhteiskunnallisen ilmapiirin rakentamista.