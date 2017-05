Pääkirjoitus

Trumpin linja Lähi-idässä on yhden kortin varassa

Tiistaina Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sai käytännön oppia Lähi-idän politiikan ristiriitaisuudesta, kun hän matkasi autosaat­tueessa Jerusalemista Betlehemiin Israelin miehittämällä Länsirannalla tapaamaan palestiinalaisten presidenttiä Mahmud Abbasia.



Trumpin autosaattueen kahdeksan kilometrin matka taittui 20 minuutissa, mutta poliittisesti välimatka on valtava.



Tapaaminen Abbasin kanssa oli viimeinen ja välttämätön osa poliittista rakennelmaa, jota Trump kokosi matkansa ensimmäisessä kohteessa Saudi-Arabiassa ja sen jälkeen Israelissa. Rakennelma perustuu Persianlahden arabimaiden, ­Israelin ja Trumpin hallituksen ilmeisimpään yhteiseen nimittäjään eli syvään epäluuloon Iranin shiiamuslimien uskon­oppineiden hallintoa kohtaan.



Israelin ja arabimaiden Iranin-vastaisuuden tahdistaminen Yhdysvaltojen johdolla edellyttää vähintään näennäistä edistystä yrityksissä aloittaa Israelin ja palestiinalaisten neuvottelut uudelleen. Muuten se näyttää arabimaissa vain ­yhteistyöltä Israelin kanssa. Siksi käynti Abbasin luona oli Trumpille tärkeä.



Ensimmäisen presidenttinä tekemänsä ulkomaanmatkan alkuosassa Trump näyttäisi onnistuneen ainakin parissa asiassa. Hän on saanut aikaan edes ­jonkinlaisen politiikan Lähi-idässä ja on samalla välttynyt uusilta vastoinkäymi­siltä kriiseissä, jotka sillä välin pyörivät täydellä vauhdilla Washingtonissa.



Iranin julistaminen pahuuden keskipisteeksi maailmanpolitiikassa on kuitenkin vaikean tilanteen rankkaa yksinkertaistamista eikä välttämättä kovin kestävää.



Trumpin julistaessa Iranin-vastaista linjaansa iranilaiset kävivät uurnilla valitsemassa uudistusmielisen presidentin toiselle valtakaudelle. Trumpin yleisön joukossa oli maita, joita on aiheellisesti epäilty terrorismin rahoittamisesta.



I ranin voimapolitiikka todella on hyökkäävää ja erillistä sen sisäisestä uudistuspolitiikasta. Iran hyödyntää valtatyhjiöitä muun muassa Irakissa, Syyriassa, Libanonissa ja Jemenissä.



Iranin ydinohjelman valvonnassa päästiin tuloksiin kovissa neuvotteluissa ja ­pakotteilla. Yhdistelmä on paras vaihtoehto myös Lähi-idän valtataistelussa.