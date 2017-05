Pääkirjoitus

Munuaistautirekisteriä ei pidä lakkauttaa

Sote-uudistuksen tarkoituksena on turvata laadukkaat ja yhden­vertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Tavoitteen saavuttamiseksi palvelurakenteen suunnittelun ja ohjauksen tulee perustua ajantasaiseen tietoon.



Vuodesta 1964 lähtien toiminut Suomen munuaistautirekisteri tuottaa sairaanhoitopiirien ja alueiden välistä kansallista vertailutietoa munuaispotilaiden hoidon laadusta ja munuaissairauden takia hoidossa olevien määrästä ainoana Suomessa. Nyt rekisterin toiminta on uhattuna, sillä Terveyden ja hyvin­voinnin laitos (THL) aikoo lopettaa rekisterin rahoituksen asteittain vuoteen 2019 mennessä.



Rahoituksen lopettamispäätös johtuu THL:n toimintaan kohdis­tuvista miljoonaleikkauksista. Suomen munuaistautirekisteri on kartoittanut eri rahoitusvaihtoehtoja ja pyytänyt toiminnan jatkamiseen rahoitusta Suomen valtiolta. Tärkeän rekisterin toiminta uhkaa kaatua epätietoisuuteen siitä, kenelle rekisterin rahoittaminen kuuluu.



Suomen munuaistautirekisteri seuraa munuaispotilaiden hoidon laatua, esimerkiksi ­aikaa dialyysin aloituksesta munuaisensiirtoon. Laaturekisterin tuottamaa tietoa käytetään näyttöön perustuvien hoitosuositusten toteutumisen seuraamiseen, hoidon laadun varmistamiseen sekä munuaispotilaiden hoidon jatkuvaan kehittämiseen.



Laatuseurannan tulokset julkaistaan avoimesti sairaanhoitopiireittäin ja alueittain. Tarkoituksena on vähentää alueellisia eroja ja luoda laadukkaita terveyspalveluita yhdenvertaisesti kaikille munuaispotilaille. Laaturekistereiden tuottaman tiedon pitkäjänteinen hyödyntäminen parantaa tutkitusti hoidon laatua ja kustannustehokkuutta.



Munuaistautirekisterin toiminnan loppuessa munuaispotilaat eivät pysty tekemään tietoon pohjautuvaa päätöstä hoitopaikan valinnasta valinnanvapauslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Munuaispotilaita koskevia hoidon laatutietoja ei ole saatavilla mistään muualta kuin Suomen munuaistautirekisteristä.



Jos hoitopaikan valinta julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sekto­rilta tehdään ilman yhtenäisiä palveluiden laatuperusteita ja valintaa ­tukevaa julkista tietoa, riskinä on, että valinta perustuu pelkkiin mielikuviin ja mainontaan.



Luotettavan ja kattavasti saatavissa olevan tiedon avulla on mahdollista ennakoida väestön terveyden­tilaa ja hyvinvointipalveluiden tarvetta. Suomen munuaistautirekisteri tuottaa ennusteita potilasmäärien kehityksestä ja hoidon tarpeista. Tämä auttaa hoitoyksiköitä hoidon järjestelyn suunnittelussa päätet­täessä muun muassa tulevien vuosien dialyysipaikkojen määrästä ja sijainnista.



Iäkkäiden osuus dialyysipotilaista kasvaa tulevaisuudessa, mutta dialyysipotilaiden kokonaismäärässä ei ole nähtävissä suuria muutoksia. ­Ilman rekisterin tulevaisuuden potilasmääristä tuottamaa tietoa tulevaisuuden resurssisuunnittelu perustuu pelkkään arvaukseen.



Sote-uudistukseen kuuluu myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaava julkisesti annettava maakuntien palvelulupaus. Lupauksen tarkoituksena on muun muassa kehittää palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.



Palvelulupaus on kuitenkin aito lupaus vain silloin, kun se perustuu avoimesti esillä oleviin maakunnan tietoihin munuaispotilaiden hoidosta ja sen järjestämisestä. On harhaanjohtavaa ja toiminnan kannalta tehotonta luvata palveluita selvittämättä niiden todellista tarvetta.



Suomen munuaistautirekisterin tuottama tieto vastaa kaikilta osin sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita – kansalaisille yhdenvertaisten, asiakaslähtöisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista koko maassa. Rekisterin lopettaminen uudistuksen kynnyksellä rikkoo kaikkia sote-uudistuksen periaatteita vastaan.



Rekisterin kustannusten ja hyödyn suhde on erinomainen: mu­nuaistautirekisterin vuosikustannukset ovat 80 000 euroa. Summa vastaa arviolta yhden dialyysi­potilaan hoidon vuosikustannuksia. Rekisterin tuottamasta tiedosta hyötyy niin yksilö kuin yhteiskuntakin – ­eikä kummallakaan ole varaa sen menettämiseen.



Kristiina Kananen ja Asko Räsänen



Kananen on Suomen Nefrologi­yhdistyksen puheenjohtaja ja Räsänen Munuais- ja maksaliiton puheenjohtaja.