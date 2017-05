Pääkirjoitus

EU-komissio ei katsonut arvioinnissaan maton alle

Taannoinen EU-komission puheenjohtaja Romano Prodi muistetaan oikeastaan vain yhdestä asiasta – tokaisustaan, jonka mukaan vakaus- ja kasvusopimus on tyhmä. Tällä hän tarkoitti sitä, että ­euroalueen taloudenpitoa ohjeistavaan sopimukseen oli kirjoitettu tarkat numeraaliset tavoitteet jäsenmaiden maksimiveloille ja alijäämille.



Tyhmyyttä oli Prodin mukaan se, että numerot olivat tarkat, ylityksistä oli sovittu rangaistukset eikä neuvotteluvaraa ollut.



Todellisuudessa sääntöjen kirjain ja numero ovat saaneet usein väistää tulkintaa ja tarvetta unionin päätännässä.



Tällä viikolla EU-komissio kertoi, että se ei ota Suomea taloudenpidon erityistarkkailuun. Suomen velka ylittää ohje­tason, jonka mukaan velkaa saisi olla korkeintaan summa, joka vastaa 60:tä prosenttia bruttokansantuotteesta.



Alijäämämenettely näyttää ”vähemmän tyhmältä” kuin kasvu- ja vakaus­sopimus, sillä komissio ottaa huomioon lieventävänä seikkana sen, jos maa on ­lähestynyt tai lähestyy velkarajaa.



Komissio katsoo Suomen tekevän juuri näin. Tosin komission viisaus on sukua ennustamiselle. Suomi välttää valvon­tatoimet, koska komissio olettaa, että Suomessa muhivat rakenneuudistukset lisäävät tuottavuutta ja työvoiman tarjontaa ja ne taas luovat kasvua ja vähentävät lopulta velkaantumistarvetta.



Toivottavasti näin käy, mutta ainakaan vielä ei ole mitään todisteita siitä, että Suomi etenisi varmasti tämän päättelyketjun loppuun saakka. Talousennusteista päätellen velkasuhde vain kasvaa.



M ittaus julkisesta velasta voi ­olla pettävä. Samalla kun Suomi roikkuu 60 prosentin velkarajan tuntumassa, valtion talousvastuut kasvavat. Kun mitataan julkisen talouden takauksia – esimerkiksi Finnveralle ja Valtion asuntorahastolle – suhteessa kokonaistuotantoon, Suomi kantaa isompaa vastuusäkkiä kuin mikään muu EU-maa. Suomen takaus­vastuut kasvavat lisäksi nopeimmin.



Nämä vastuut mahdollisine riskeineen ovat poissa komission näkyviltä. Eduskuntaankaan asti ne eivät oikein näy. Eli ne on mukavasti siivottu maton alle.