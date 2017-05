Pääkirjoitus

Suomi muistelee valtiollisissa hautajaisissa itseään

Kun itsenäisyyden juhlavuoden kulkua suunniteltiin, ei tiedetty, että ihmisten mielissä yhdeksi sen vaikuttavimmista tapahtumista tulisi pitkäaikaisen presidentin hautajaispäivä. Presidentti Mauno Koi­viston muiston kautta moni suomalainen pystyy tänään pohtimaan myös omia ­vaiheitaan tai sukunsa vaiheita.



Joku muistelee lapsuuttaan ja nuoruuttaan, jonka aikana Koivisto oli valtionpäämies. Toisella ajatukset kulkevat sotavuosiin ja jokaisen perheen selviä­mistaisteluun. Moni näkee Koivistossa ­tutut vaiheet ponnisteluista vaatimattomista oloista opin tielle.



Koiviston pitkän elämän aikana kahtia jakautunut Suomi ylitti jakolinjansa. Siksi moni muistelee tänään polkua, joka nosti työläistaustaisen miehen valtakunnan korkeimpaan tehtävään.



Valtiolliset hautajaiset ovat Suomessa harvinaiset. Ulkoiset puitteet ovat näyttävät, mutta ytimeltään kyse on tutuista suomalaisista hautajaisista.



Viime päivinä on käynyt ilmi, kuinka monella suomalaisella on jokin omakohtainen muisto entisestä presidentistä.



Se kertoo pienen maan hyvistä puo­lista. Etäisyys päättäjiin on pieni. Siksi yhden ihmisen vaiheiden muisteleminen yhdistää.