Valtiojohdon viisaus on myös kansan kypsyyttä

1986 Suomi oli toisenlainen paikka. Yli 40 000 virkamiestä lakkoili useita viikkoja. Pankkiryöstö Jakomäessä johti kohtalokkaaseen pakomatkaan ja räjähdykseen Mikkelin torilla. Renny Harlinin elokuva kiellettiin ulkopoliittisista syistä.Naapurimaassa Neuvostoliitossa – Ukrainan Tšernobylissä – tapahtui maailman vakavin ydinvoimala­onnettomuus. Vain pari kuukautta aiemmin Ruotsissa surmattiin pitkäaikainen pääministeri Olof Palme.Me menetimme Urho Kekkosen.kahdeksas presidentti haudattiin juhlavin valtiollisin menoin sunnuntaina 7. syyskuuta 1986. Helsingissä katujen varsilla oli kymmeniätuhansia ihmisiä todistamassa sodanjälkeisen ajan suurmiehen viimeistä matkaa.Tänään helatorstaina Suomi hiljenee jälleen hyvästelemään presidentin, joka luotsasi meidät vaikeissa oloissa tähän päivään. Mauno ­Henrik Koivisto siunataan tänään Helsingin tuomiokirkossa, ja hänet haudataan edeltäjiensä tuntumaan Hietaniemen hautausmaalle.Koiviston jäljiltä Suomi on tänäänkin demokratian mallimaa, normaaliin parlamentaariseen järjestelmään nojautuva Pohjoismaa – länsimaa. Toisinkin olisi voinut käydä, kun vieressä suurvalta hajosi kipuillen kappaleiksi ja syvä lama lannisti oman maamme polvilleen.Koiviston hautajaisvalmisteluja johtanut ulkoministeri Timo Soini toivoo mahdollisimman monen suo­malaisen tuntevan tämän torstain omakseen. Hautajaispäivä on hänen mukaansa myös Suomen päivä.Koiviston elämäntarinassa näkyy satavuotiaan Suomen kaari, Soini korosti alkuviikosta.hautajaiset on vii­meksi järjestetty Kalevi Sorsan, Adolf Ehrnroothin ja Harri Holkerin kunniaksi. Nykypolvelle Mauno Koiviston merkitys kansakuntaa yhdistävänä aikalaisena on sittenkin omassa sarjassaan. Kun hyvästelemme hänet, jätämme hyvästit sille maata rakentaneelle polvelle, joka ehti kokea koko matkan sota­vuosista hyvinvointivaltion kukoistukseen ja laman syövereistä Nokian nousuun.Ylen vuonna 2004 järjestämässä Suuret suomalaiset -äänestyksessä presidentti Koivisto jäi sijalle 48, heti Jari Litmasen, Katri Helenan ja ­Anneli Jäätteenmäen jälkeen. ­Tänään hänen elämäntyönsä asettuu varmasti aivan toiselle korokkeelle.liittyy yksi Koiviston uran erikoisimmista episodeista. Moni katsoi presidentti Koiviston venyttäneen valtaoikeuksiaan niin sanotussa arkipyhäkiistassa vuonna 1986. Eduskunta hyväksyi kirkolliskokouksen esityksen loppiaisen ja helatorstain palauttamiseksi oikeille paikoilleen. Nämä oli vuonna 1971 siirretty työmarkkinajärjestöjen toiveesta lauantaille.Koivisto vahvisti esityksen mutta lykkäsi muutoksen voimaantuloa vuosilla – vuoteen 1992. Tällä teolla hän suututti muun muassa edus­kunnan puhemiehen ja kirkon.Helatorstai on tuota perua nytkin pyhäpäivä, vaikka sitä ei kauppojen aukiolon vapauttamisen jälkeen välttämättä huomaakaan.Jotain aikojen muutoksesta kertoo se, ettei Koiviston ajama normaali parlamentarismi, siirtyminen presidenttikeskeisestä Kekkosen ajasta pääministerivetoiseen, demokraattisempaan nykyaikaan, sekään enää nauti saumatonta kannatusta.Perustuslaki ja hidas demokratian tie ovat joidenkin silmissä talouskasvun jarruja. Talouselämä-lehden haastattelussa (19.5.) Nordean, Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos piti vuoden 2000 perustuslakiuudistusta valtavana virheenä. Presidentin valta kapeni, ja pääministerin mahti kasvoi. Valta siirtyi Wahlroosin mielestä koalition edusmiehelle, joka ei pysty sitä käyttämään.Päätöksiä ei saada aikaiseksi, on kokeneen pankkimiehen tuomio.määrittää puitteet ylimpien valtioelinten työnjaolle. Mauno Koivisto loi omalla esikuvallaan perustan presidentin vallan sille puolelle, joka ei nojaa valta­oikeuksiin vaan henkilökohtaiseen arvovaltaan. Riittävä etäisyys päivänpolitiikasta tarjoaa edellytykset sille, että presidentti voi toimia taustatukena, ristiriitojen selvittäjänä ja kansan tahdon tulkkina.Maailmassa on paljon esimerkkejä vallanpitäjistä, joilla saattaa olla enemmistön kannatus muttei viisautta ja arvovaltaa, joka vakuuttaisi muutkin. Valtiojohdon viisaus on myös kansakunnan kypsyyttä.Suomen tie on ollut tässä hyvä tie.