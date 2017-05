Pääkirjoitus

Valtio aikoo tehdä yrittäjistä opettajia – se on helpommin sanottu kuin tehty

Suomessa

Sinänsä

Ongelma

toteutetaan ensi vuoden alussa merkittävin koulutusuudistus sitten peruskoulun.Kyse on ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, jonka yksi keskeisistä ideoista on se, että opinnoista iso osa siirtyy yrityksiin. Tai siis pitäisi siirtyä.Olen kysynyt uudistuksesta lukuisilta yrityksiltä vuoden aikana. Näyttää siltä, että isotkin yritykset ovat varsin pihalla siitä, kuinka ison roolin valtio on sälyttämässä yrityksille koulutusjärjestelmässä.Valtiovallan odotukset ovat kovat ­ottaen huomioon, ettei laki millään muotoa pakota tai edes houkuttele yrityksiä osaksi opintietä. Yrityksille ei ole ainakaan vielä luvassa myöskään korvausta, jos oppilaista tulee kustannuksia.uudistus kuulostaa vallan mainiolta. Oppilaat oppivat käytännön asioita, yritykset voivat tutustua heille sopiviin työntekijöihin, useita yrityksiä vaivaava työvoimapula saattaa helpottua ja koulut pysyvät mukana työelämän muutoksessa.Ihan näin se ei välttämättä aina mene, sillä työskentely yrityksessä ja opiskelu ovat varsin eri asioita.Aihe on ollut arkea minun perheessäni jo vuosia, sillä liiketaloutta opettava vaimoni on ohjannut satojen suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden oppimista yrityksissä.Sivukorvalla kuulemani perusteella yrityksissä kouluttamisen voi jakaa kolmeen ryhmään.Ensimmäinen ryhmä on sellainen, jossa motivoitunut oppilas kohtaa motivoituneen yrityksen, jolla on aikaa ohjata oppilasta alalla, jota oppilas opiskelee.Toinen ryhmä ovat varsin motivoituneet oppilaat ja hyvää tarkoittavat yritykset, joilla ei lopulta ole aikaa oppilaalle.Kolmas ryhmä ovat haahuilevat ja epämotivoituneet opiskelijat, joita kukaan ei oikein edes halua töihin. Heille työpaikka voi tehdä hyvää, jos he oppivat esimerkiksi tulemaan oikeaan aikaan töihin. Karrikoidusti sanottuna laskentatointa opiskeleva opiskelija voi viettää pari kuukautta siirtelemällä laatikoita paikasta toiseen.on, että uudistus toteutetaan aikana, jolloin sekä koulujen että yritysten uudistamisen keskeisin motivaattori on usein säästäminen.Harvalla työpaikalla enää on ihmisiä, jotka voisivat sivutoimenaan ryhtyä opettajiksi.Opetus, ohjaaminen ja arviointi vaativat aikaa ja opettajia, vaikka nämä toimet tehtäisiin yrityksissä.