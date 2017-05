Pääkirjoitus

kestäneellä kiertomatkallaan Lähi-idässä ja Euroopassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esiintyi alkuvaiheissa aiemmasta toiminnastaan poikkeavan rauhallisesti, mutta matkan edetessä Brysseliin vuorossa oli taas hämmennystä ja yllätyksiä.Trump ehti tavata Saudi-Arabian kuninkaalliset, Israelin ja palestiinalaisten johdon, paavin, EU:n instituutioiden ja Naton johtajat sekä osan samoja johtajia G7-ryhmän huippukokouksessa.Euroopassa saattoi syntyä harhakuva, että matka rauhoitti Trumpin hallintoa repivät kiistat, kun ne väistyivät täällä otsikoista. Washingtonissa tutkinta ja kiistat Trumpin läheisten avustajien mahdollisista yhteyksistä Venäjän horjutushankkeisiin Yhdysvaltojen vaaleissa kuitenkin kärjistyvät.Yhdysvalloista katsottuna matkalla ei välttämättä olekaan yhtä suurta poliittista merkitystä kuin kiistoilla presidentin budjettiesityksen menoleikkauksista. Kamppailu myös niistä on edessä Washingtonissa ensi viikolla.Läntiselle Euroopalle oli joka tapauksessa tärkeää, että Trump pysähtyi Brysselissä, ennen kuin hän kaksi viikkoa myöhemmin kohtaa Venäjän presidentin Vladimir ­Putinin Hampurissa.iemmin marssijärjestyksestä ei olisi ollut mitään epäselvyyttä, mutta itsestään­selvyyksiä on Trumpin kaudella erityisen vähän.Huono ennustettavuus korostui, kun Trump ei odotusten vastaisesti julkisesti vahvistanut tors­taina Naton huippukokouksessa Yhdysvaltain jatkuvaa sitoutumista Naton perussopimuksen viidennen artiklan keskinäiseen puolustusvelvoitteeseen.Epävarmuus Yhdysvaltojen linjasta Natossa ei ­olisi haihtunut, vaikka hän olisi lausunut odotetut sanat. Nyt hämmennys voimistui, vaikka sitä vähätellään.Linjaerot näkyivät myös EU:ssa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk totesi, ettei hän Trumpin tavattuaan ollut ”sataprosenttisen varma”, että heillä on ­sama näkemys Venäjästä. Erimielisyys ei kuitenkaan ulotu pakotteisiin, joita Yhdys­vallat ja EU kohdistavat Venäjään sen Ukrainassa johtamien voimatoimien vuoksi.errorisminvastaisessa linjassa on myös eroja, joskaan ne eivät estä yhteis­toimintaa Isisin-vastaisessa rintamassa. Nato päätti lopulta liittyä myös jär­jestönä rintamaan YK:n, Interpolin ja erinäisten muiden järjestöjen jatkoksi.Monessa Euroopan pääkaupungissa seurattiin huolestuneina, kun Trump Saudi-Arabiassa ja Israelissa pyrki rakentamaan yhteistyötä terrorismia vastaan nostamalla Iranin päävastuuseen väkivallan leviämisestä.Iranin sotilastuki muun muassa Syyrialle tuomitaan laajasti. Irania ei kuitenkaan ­pidetä terrorismin päätuottajana, eikä Euroopassa ole intoa nykyistä suurempaan vihan­lietsontaan arabimaiden sunnimuslimien ja Iranin shiiojen välillä.Terrorisminvastaisessa toiminnassa – kuten kaikessa muussakin – Trumpin matkan ­anti jää nähtäväksi. Mistään uudesta konkretiasta ei sovittu, lukuun ottamatta Natoon perustuvaa terrorismia koskevan tiedustelutiedon yksikköä.Jos edistystä hakee, sitä voi löytää pienistä askeleista kauppapolitiikassa, joka oli esillä sekä EU:ssa että G7-ryhmässä. Molemmissa yhteyksissä tarjoutui myös tilaisuus vedota Trumpiin sen puolesta, ettei Yhdysvallat vetäytyisi Pariisin ilmastosopimuk­sesta. Kyse oli tilaisuuksista puhua Trumpille maailman vaikeista teemoista. Hyvällä ­onnella se saattoi olla molemmin puolin avartavaa.