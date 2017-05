Pääkirjoitus

Nuorten ei-toivottuja raskauksia voidaan vähentää

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille säästäisi rahaa, sillä abortti tulee kunnille paljon kalliimmaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat suositelleet pitkään, että kunnat tarjoaisivat maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Väestöliitto kannattaa ikärajaksi 25:tä vuotta.



Harva kunta on tarttunut keinoon edistää seksuaaliterveyttä ja vähentää raskaudenkeskeytysten määrää. Helsingissä valtuusto saa käsiteltäväkseen kuntalais­aloitteen, jossa esitetään maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille.



Kokemukset ovat olleet myönteisiä niissä kunnissa, joissa on ilmainen ehkäisy, esimerkiksi Raumalla. Myös Norjassa teiniraskaudet ja abortit ovat vähentyneet merkittävästi.



Suomessa kehitys on ollut yleisesti ­hyvä, sillä raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet. Silti eniten abortteja tehdään 20–24-vuotiaille. Ilmainen ehkäisy olisi yksi keino kääntää suuntaa.



Ehkäisyn tarjoaminen viestisi nuorille, että seksuaaliterveydestä huolehtiminen on tärkeää. Lisäksi tarvitaan ehkäisy­neuvontaa ja seksuaalikasvatusta, jotka tukevat seksuaalista vastuullisuutta. Teininä opitut terveystottumukset kantavat yleensä pitkälle tulevaisuuteen.