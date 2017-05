Pääkirjoitus

Arska-robotti hoitaa homman

äskettäin kollegan kanssa, että alamme kutsua taulukkolaskentaohjelma Exceliä Arska-robotiksi.Osa työtämme on pyörittää data- ­aineistoja toimittajien avuksi. ”Lasken sen sinulle” on paljon tylsempi toteamus aamukokouksessa kuin sanoa, että ­”ohjelmoin Arska-robotin tekemään laskelmat” tai ”Arska laskee sen nano­sekunnissa”.Työelämän sanasto on muutenkin ikävän vanhentunutta. Kilpailukyky paranisi ja riskisijoittajat innostuisivat, jos kaikki tuunaisivat sanoja paremmiksi.Wordin oikoluku? Mari-robotti korjaa nykyisin teksteistämme virheet ja on parantanut laatua 30 prosenttia. Kahviautomaatti? Jouni-robotti valmistaa kahvit toimistollamme. Kopiokone? Pertti-robotti tehostaa 70 prosentilla asiakaskirjeiden tuotantoa.vievät työpaikat -fraasia on viljelty tavanomaista tiheämmin viime kuukausina. Koneoppimisen kehitys, neuroverkot ja parantuvat tietokone­ohjelmat niputetaan yhteen, ja niitä kutsutaan ronskisti vain roboteiksi.Ennustajat kilpailevat tulevaisuudenkuvien mustuudella. Jos villeimmät visiot toteutuvat, kahden vuoden päästä kaikki me soitamme ammatiksemme kanteletta ja elämme perustulolla, koska robotit tekevät kaikki työt.Kärkimaahaaveilun kärkimaassa on toki ehditty jo vaatia, että Suomen pitäisi olla robotiikassa. . . No, arvaatte mikä.käytetään harvinaisen paljon väärin. Uudenkaupungin auto­tehtaalla Mersuja kokoavat laitteet ovat robotteja, mutta tietokoneohjelmien kutsuminen roboteiksi on yleensä virheellistä.Robotit tosiaan vievät työpaikat – samalla tavalla kuin moottorisaharobotti vei tukkijätkiltä justeerihommat. Harva oikeasti kaipaa takaisin äestämään, vaikka traktorirobotti on kiistatta vienytkin työpaikkoja.Gartner-konsulttiyhtiön käyttämä hypekäyrä kuvaa, miten uudet tekno­logiat tulevat yhteiskuntaan. Ensimmäisen vaiheen hypeä seuraa pettymys ja vasta sitten tasainen käyttöönotto. Robotiikan, tekoälyn ja koneoppimisen suhteen nyt ollaan hypekäyrän huipulla.Kun pettymyksistä päästään yli, alkaa hidas tehostuminen kohti todellista hyötyä. Todennäköisesti siinä vaiheessa robottien sijaan puhutaan siitä, mikä yksittäinen työvaihe voidaan tehdä aiempaa helpommin.