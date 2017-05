Pääkirjoitus

Suomella on yhä edessään vaikeita päätöksiä

Suomen talous on piristynyt. Tuotanto kasvaa vuosien matelun jälkeen. Kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvuarviot ovat lähellä kahta prosenttia tai jopa sen yli. Työllisyys on alkanut parantua ja pitkäaikaistyöttömyyskin vähentyä.



Hyvät uutiset voivat johtaa virheelliseen päätelmään, että vaikeita asioita ei enää ole edessä. Tämä koskee sekä hallitusta että työmarkkinajärjestöjä.



Hallitus on päättänyt neljän miljardin euron säästötoimista, mutta niiden jälkeenkin julkisen talouden kestävyysvaje on 2,5–3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Onnistuessaan sote-uudistus pienentäisi va­jetta 1,5 prosenttiyksikköä. Jos loput tavoitteesta halutaan saavuttaa nostamalla työllisyysastetta, sen tulisi kohota 73–74 prosenttiin.



Sote-säästöjen määrä on selvillä vasta vuosien kuluttua. Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyys­asteesta on ehdoton minimi, jos kestävyysvaje halutaan kuroa umpeen ilman uusia säästöjä tai veronkorotuksia. Työllisyysaste noussee kuitenkin vain hieman yli 70 prosenttiin vaalikauden lopulla.



Työllisyysasteen nousun edellytys on, että työvoiman kysyntä jatkaa reipasta kasvua. Tämä taas edellyttää, että kustannuskilpailukyky kohenee kilpailukykysopimuksen tuoman – enimmillään 3,5 prosentin – parannuksen jälkeenkin.



Tällaiseen tulokseen päästään vain, jos palkkatason nousu pysyy vielä usean vuoden ajan kilpailijamaita hitaampana. Esille pulpahtaneiden palkankorotusvaatimusten toteutuminen vaarantaisi tämän ja samalla työllisyyden paranemisen.



Toinen työllisyysasteen nousun edellytys on, että avautuviin työpaikkoihin löytyy työvoimaa. 72 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan tarjonnan lisäystä ja/tai rakennetyöttömyyden alenemista vähintään 30 000–40 000 työpaikan verran.



Tästä määrästä on toteutumassa ehkä puolet, lähinnä päivähoitomaksujen alentamisen ja niin sanotun aktiivimallin ansiosta. Tarvitaan siis lisää toimia, jotka tukevat ja kannustavat ihmisiä siirtymään avautuviin työpaikkoihin.



Nopeasti toteutettavien koulutushankkeiden ohella tämä tarkoittaa ikäviksi koettujen uudistusten jatkamista. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän viimevuotisessa raportissa on useita järkeviä ehdotuksia.



Samanaikaisesti pitäisi parantaa tuottavuutta. Vuonna 2016 asukasta kohti laskettu bruttokansantuote oli noin 8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2008. Valtaosa erosta johtui väestökehityksestä: väestö kasvoi, mutta työikäinen väestö supistui. Loppu johtui työllisyysasteen laskusta. Tuottavuus ei noussut lainkaan kahdeksaan vuoteen, vaikka 2000-luvun alun kasvuvauhti olisi merkinnyt tuottavuudessa 15 prosentin nousua.



Väestökehitys jatkuu heikkona, ja elintason nousu on yhä enemmän kiinni tuottavuuden kasvusta. Tähän hallitus voi vaikuttaa vain hyvin hitaasti, lähinnä tukemalla kilpailua sekä lisäämällä koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta. Toteutetut rahoitusleikkaukset toimivat päin­vastoin. Hallituksen puoliväliriihen päätös 200 miljoonan euron kertapanostuksesta ei muuta asetelmaa.



Koulutuksen ja tutkimuksen lisärahoitus on osoittautunut vaikeaksi, koska julkisen talouden tilanne ei salli pysyvien menojen lisäämistä. Täytyisi löytää uusia säästöjä tai ­tulolähteitä. Tämä on hankalaa, koska suurimmat tuet on tarkoitettu suomalaisen tuotannon kilpailu­edellytysten tasaamiseen. Ilman jonkinasteista tukien leikkaamista innovaatiotoiminnan rahoituksen pysyvä lisäys näyttää kuitenkin käytännössä mahdottomalta.



Lukukausimaksujen käyttöönotto korkeakouluissa olisi myös hyvä keino lisätä koulutuksen voimavaroja. Kaikki puolueet ovat kuitenkin torjuneet ajatuksen ja jopa sen tarkemman selvittämisen.



Nykyinen hallitus on vienyt ­uudistuksia tomerammin eteenpäin kuin edellisen vaalikauden hallitukset, mutta puoliväliriihen päätökset eivät riitä. Oppositiostakaan uudistuksille ei ole juuri tukea tullut.



Jos uudistuspolitiikan rajat on todella saavutettu, julkisen talouden lisäsopeutukset ovat ainoa vastuullinen vaihtoehto. Kun nyt elämme noususuhdannetta, lisäsopeutukset olisi hyvä aloittaa vuoden 2018 ­budjetissa. Vai olisiko vielä mahdollista palata vahvempien uudistusten tielle?



Vesa Vihriälä



Kirjoittaja on Elinkeinoelämän



tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja.