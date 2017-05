Pääkirjoitus

Biotalouden kestävyys vaatii laaja-alaista näkemystä

Suomea nostetaan kasvuun biotalouden ja metsien käytön lisäämisen avulla. Biotalouden turvin pyritään vastaamaan myös ilmastotavoitteisiin ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Yhtäläisyys ­koko biotalouden ja ympäristöystävällisyyden välillä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Mittavat lisähakkuut heikentävät ilmastonmuutosta hillitseviä hiilinieluja, eikä bioenergiakaan ole päästötöntä.



Tutkijoiden mukaan hallituksen biotaloussuunnitelmat eivät tuota nopeita ilmastohyötyjä, vaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt voivat jopa kasvaa. Biotaloutta koskevat poliittiset ratkaisut nojaavat kuitenkin vahvasti nimenomaan hakkuisiin. Tutkimuksen viestit metsien käytön ilmasto­vaikutuksista on koettu ristiriitaisiksi. Suomi lobbaa voimakkaasti EU:ssa, jossa metsien hiilinielujen laskentaa koskeva poliittinen vääntö on loppusuoralla.



Toivottavasti Suomen ilmastopaneelin tuore selvitys vie keskustelua juupas–eipäs-tasolta rakentavampaan suuntaan. Raportin mukaan keskeiset metsäalaan perehtyneet tutkijat ja tutkimuslaitokset ovat varsin yksimielisiä väittämistä, jotka liittyvät olennaisesti biotalouden kestävyyteen. Se on koetuksella lähivuosikymmeninä.



T utkijoiden mukaan metsänhoito auttaa lisäämään talousmetsien puuntuotantoa, mutta merkittävä lisäys on odotettavissa vasta 2050-luvulla ja sen jälkeen. Hakkuiden ja puunkorjuun lisääminen sen sijaan pienentää hiilinielua ja hiilivarastoa vähintään vuosikymmeniksi eteenpäin verrattuna siihen, että hakkuita ei kasvatettaisi. Merkittävä hakkuiden lisääminen johtaa myös metsäluonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.



Pitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen metsäenergialla tuottaa ilmastohyötyjä, jos metsät pysyvät metsinä ja kasvavat. Suurin vaikutus on pitkäikäisillä puutuotteilla, jotka sitovat hiiltä pitkäksi aikaa. Vielä toistaiseksi puurakentamiseen ohjautuu kuitenkin selvästi vähemmän puuta kuin sellun valmistukseen, johon sitoutunut hiili päätyy hyvin pian päästönä ilmaan.



Samansuuntaiseen tulokseen päätyi eurooppalaisten tiedeakate­mioiden yhteistyöjärjestö EASAC. Sen raportin mukaan EU:n biopolttoainetavoitteisiin liittyy metsien monimuotoisuuden kannalta riski. Tavoitteet voivat myös kiihdyttää ilmastonmuutosta, jos puuta käytetään biopolttoaineena paljon ­nykyistä enemmän.



Tasapainon löytäminen hiilen sitomisen ja toistensa kanssa kilpailevien metsän­käytön muotojen välille edellyttää metsänhoitotapojen monipuolistamista, suojelu­alueverkon kehittämistä sekä toimia esimerkiksi puurakentamisen lisäämiseksi.



S uomen ilmastopaneelin tehtävä on edistää tieteen ja politiikan välistä vuoro­puhelua ilmastokysymyksissä. Hallituksen nimittämä asiantuntijaryhmä antaa suosituksia päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta. Paneeli teki metsien energiakäytön hyödyntämistä koskevan raportin myös vuosina 2013 ja 2015. Viesti oli likimain sama kuin nyt. Se, että raportti on tehty kolmannen kerran, voi johtua siitä, että monimutkaisen kokonaisuuden hahmottaminen vie aikaa myös tiedon vastaanottajilta. Viesti on kuitenkin se, että kaikki biotalouden osa-alueet eivät ole yhtä vahvalla pohjalla ympäristövaikutusten suhteen.



Tarvitaan laaja-alaista näkemystä, jotta ilmasto- ja biotalouspolitiikasta tulisi aidosti kestävää. Suomella on mahdollisuuksia monipuolisen biotalouden edistämiseen, sillä raaka-aineita ja osaamista on. Kestävien ratkaisujen löytyminen edellyttää moni­alaista vuoropuhelua, etteivät ilmastotavoitteet vesity ja monimuotoisuus kärsi.