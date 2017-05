Pääkirjoitus

Helsingin piispat muuttavat myös omia kirkkojaan

Helsinkiin valitaan tänä vuonna kaksi uutta piispaa. Luterilaiset ovat asialla aiemmin, sillä liki 1 800 pappia ja maallikkoa äänestää Irja Askolan seuraajasta elokuussa. Ortodoksit valit­sevat Ambrosiukselle seuraajan marraskuun lopulla kirkolliskokouksessaan.



Luterilaisten arkkipiispa on Turussa ja ortodoksien Kuopiossa. Molemmissa kirkoissa Helsingin piispalla on kuitenkin merkittävä asema. Helsinki on paitsi pääkaupunki myös alue, jossa kirkot ensimmäisinä kohtaavat muutospaineet.



Nykyisiä Helsingin piispoja voi luonnehtia uudistusmielisiksi ja yhteiskunnallisiksi keskustelijoiksi. Askolan seuraajaehdokkaat eli Jaana Hallamaa, Kaisamari Hintikka ja Teemu Laajasalo ovat luterilaisen kirkon sisällä uudistusmielisiä, mutta heidänkin välillään on eroja esimerkiksi siinä, kuinka selvästi he kertovat kantansa samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen.



Ambrosiuksen seuraajaehdokkaiden nimet ovat vasta spekuloinnin kohteena. Tosin mahdollisten ehdokkaiden joukko on pieni, koska piispan pitää olla naimaton tai leski. Käytännössä vaihtoehtoina ovat lähinnä muut piispat tai munkit.



Ortodokseilla uudistusmielisyyden asteikko alkaa toisesta kohdasta kuin luterilaisilla. Konstantinopolin patriarkka antoi Ambrosiukselle kaksi vuotta sitten ­varoituksen, koska tämä oli kutsunut Irja Askolan liturgian aikana Uspenskin katedraalin alttariin. Luterilaisen naispiispan mukanaolo oli ”epäkanonista ja epäkorrektia”. Ambrosius vastasi, että ortodoksimaailmassa on feminismifobiaa.



H elsingin hiippakunta on luterilaiselle piispalle vaativa paikka, koska kirkkoon kuuluminen ei ole enää normi. Seura­kunnat joutuvat kamppailemaan asemastaan osana paikallisyhteisöä. Siksi uudet avaukset toimintatavoissa tai kannanotoissa nähdään usein Helsingissä. Piispa voi yllyttää tai jarruttaa niitä.



Molemmat kirkot kohtaavat Helsingissä myös maahanmuuton vaikutukset. Luterilaisille se tarkoittaa yhteiskunnan monimuotoistumista, ortodokseille uusia jäseniä entisen Neuvostoliiton alueelta. Piispat voivat vaikuttaa siihen, millä äänensävyillä maahanmuutosta puhutaan.