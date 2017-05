Pääkirjoitus

Vihreät ovat yhä nosteessa

Tuore HS-gallup tekee mielenkiintoisen pistokokeen. Se tarjoaa vinkkejä siitä, mitä suomalaiset ajattelevat puolueista heti kuntavaalien jälkeen. Samalla tulee mitatuksi se, millaiset puolueiden voimasuhteet ovat eduskuntakauden puolivälissä.



Kannatusmittauksista näkee, että äänestysvarmuus vahvistuu hetkeksi vaalien jälkeen. Niin nytkin. Kansa kävi kuntavaaleissa uurnilla ja joutui sitä varten tekemään valintansa. Jonkin aikaa vielä eletään tässä varmuudessa.



HS-gallupissa kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi eduskuntavaaleissa. Vastauksia verrataan kuntavaalikannatukseen. Vaalit poikkeavat luonteeltaan toisistaan, mutta näin katsottuna vihreät ovat kasvattaneet eniten kannatustaan. 12,4 prosentin kannatus on noussut pari prosenttiyksikköä. Eniten takapakkia kuntavaalien jälkeen on ottanut Sdp.



Kun tuloksiin lisää mahdolliset siirtymät ja äänestysvarmuudet, kuva saa lisää sävyjä. Vihreillä näyttäisi olevan vetoa ­sekä ylös- että alaspäin. Vihreitä kuntavaaleissa äänestäneet ovat melkoisen epävarmoja siitä, äänestäisivätkö he puoluetta eduskuntavaaleissa. Toisaalta kuntavaaleissa muita puolueita tukeneet ovat nyt kiinnostuneita siirtymään vihreiden tukijoihin.