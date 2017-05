Pääkirjoitus

Putin ja Trump – maailman mafiaveljet

saa haastatteluissa harvoin isoja oivalluksia, mutta minulle kävi niin vuonna 1988, kun olin Hangossa tapaamassa kuvataiteilijaa ja toisinajattelijaa Carl-Gustaf Liliusta.Lilius oli terävä ajattelija, joka tallaisi jalkoihinsa nykyisetkin pinnalliset kahtiajaot. Hän oli länsi­mainen liberaali, totalitarismin kriitikko, monikulttuurisuuden puolustaja ja köyhien ystävä. Lisäksi hän oli harvinaisen rohkea mies.Kun Lilius puhui Neuvostoliitosta, hän sivuutti perestroikat ja glasnostit ja totesi rauhallisesti, että Neuvostoliitto on rikolliskoplan johtama mafiavaltio.Huh, ajattelin paluumatkalla Helsinkiin. Mihail Gorbatšovia pidettiin 1980-luvulla hyvänä ihmisenä ja Suomen ystävänä, ei mafiapomona.Liliuksen analyysistä on tullut liki itsestäänselvyys. Venäjästä ”mafiavaltiona” ovat esimerkiksi puhuneet vuonna 2006 murhattu Putin-kriitikko Aleksandr Litvinenko sekä brittitoimittaja Luke Harding kirjassaan Mafia State. Muutama kuukausi sitten tekemässäni haastattelussa šakkimestari Garri Kasparov sanoi, että paras opas nyky-Venäjään on Mario Puzon kirja Kummisetä.Kysymys ei ole niinkään moraalisesta kannanotosta kuin valtio-opil­lisesta analyysistä. Mafiavaltiolla tar­koitetaan, että rikollisjärjestöt ovat sulautuneet valtioon, jota johtaa kummisetä, Venäjällä presidentti Vladimir Putin.Kummisedän tehtävänä on taata koplansa rikastuminen, sovitella sisäpiirin kiistoja sekä suojella ­liigaansa uhilta ja kilpailulta.presidentti Donald Trump on ilmaissut ihailevansa Venäjän johtajaa. Ihastuksen syyksi on arvailtu niin korruptiota kuin kiristystäkin, mutta kysymys saattaa olla silkasta sielunveljeydestä.Samalla tavalla Trump näyttää nimittäin ihailevan Turkin Recep Tayyip Erdoğania, Filippiinien Rodrigo Dutertea, Egyptin Abdel Fattah al-Sisia ja muita nyrkkijohtajia.Myös Donald Trumpilla on kummisedän luonne.Rakennusala New Yorkissa on aina ollut puolirikollista toimintaa, jonka toisessa päässä ovat korruptoituneet poliitikot, toisessa mafia. Donald Trump oppi Fred-isältään hämärän pelin säännöt.Harmaalla alueella toiminta ei perustu lakeihin eikä instituutioihin vaan henkilösuhteisiin ja luottamukseen. Uskollisuus palkitaan, petosta ei jätetä kostamatta.kertovat, miten Trump on jakanut me­dian ystäviin ja vihollisiin. Ystäviään hän on auttanut, kriittisiä toimittajia uhkaillut ja painostanut.Trumpilla on ollut tapana tyrkyttää toimittajille lahjoja – vaikkapa lomamatkoja tai lippuja nyrkkeily­otteluun. Jos toimittaja on sitten arvostellut Trumpia, Trump on syyt­tänyt häntä lahjuksen ottamisesta.Samaa peliä Trump olisi halunnut jatkaa presidenttinäkin. Trumpin mielestä diilin pitäisi toimia niin, että hän antaa medialle klikkejä ja toimittajat hänelle hyvää julkisuutta. Trump ei voi ymmärtää, miksei systeemi toimi Valkoisessa talossa.Trumpia ajattelee kummi­setänä, hänen suhtautumisensa FBI:n johtajaan James Comeyyn käy täysin ymmärrettäväksi.Julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan Trump vaati Comeya vannomaan itselleen uskollisuutta. Comey lupasi presidentille vain rehellisyyttä.Seuraavaksi Trump vaati Comeya päästämään pinteestä entisen neuvonantajansa Mike Flynnin, koska Flynn on ”hyvä tyyppi”. Mafiassa hyvä tyyppi on ”wise guy” tai ”goodfella”, uskollinen sotilas.Presidentille oli selvästi järkytys, että FBI:n johtaja piti lainvalvonnan riippumattomuutta tärkeämpänä kuin omaa uraansa.Trump voi olla mafiamies, mutta Yhdysvallat ei ole mafiavaltio.alkaa siitä, mihin luottamus loppuu. Kun ihmiset eivät luota yhteiskunnan auktoriteetteihin tai instituutioihin, tilalle tulevat henkilösuhteet ja hyvä veli -verkostot.Venäläiset ajattelevat, että kaikki vallanpitäjät ovat rosvoja, joten isoin rosvo kannattaa valita presidentiksi. Samaa ajatteli moni kannattaja Trumpista.Putinin ja Trumpin suosio ei ­perustu siihen, että ihmiset luottaisivat heihin, vaan siihen, että niin monet eivät luota kehenkään. Siksi molemmat levittävät valheita ja kyynisyyttä. He ovat voittaneet, kun kukaan ei enää usko mihinkään.Silloin jäljellä on pelkkä raaka voima, mafia.