puolue­kokous voi kahden viikon päästä käynnistää Suomen politiikassa arvaamattoman tapahtumaketjun.Perussuomalaisten ärhäkkä maahanmuuttokriittinen siipi saattaa lähteä joukolla Jyväskylään muuttamaan puo­luettaan. Kyselyt kertovat, että perussuomalaisten nykylinjaa kritisoivalla Jussi Halla-aholla on hyvät mahdollisuudet nousta puolueen johtoon.Halla-ahon voitto tietäisi todennäköisesti hallituksen loppua nykymuodossaan. Kokoomuslaiset vakuuttavat yhtenä äänenä, että he eivät istu samassa hallituksessa Halla-ahon kanssa.Halla-aho voittaisi puolueensa puheenjohtajuuden, politiikan loppuvuosi olisi täysin auki. Hallitus tuskin jatkaisi, ja jos jatkaisi, se tapahtuisi natisevin liitoksin.Presidentti Sauli Niinistö ei Suomen juhlavuonna helpolla suostuisi uusiin vaaleihin. Jos uusi hallitus tarvittaisiin, se pitäisi parsia kokoon eduskunnan nykyisten voimasuhteiden pohjalta.Jos perussuomalaiset ja kokoomus eivät mahtuisi enää samaan hallitukseen, väistymään joutuisivat varmastikin ­perussuomalaiset. Kokoomus olisi pääministeri Juha Sipilälle (kesk) luotettavampi kumppani kuin Halla-ahon perussuomalaiset.Näiden arvioiden jälkeen loppu on arvailua. Keskeinen kysymys on, miten pääministeri Sipilä saisi hallituksen ­kasaan ilman perussuomalaisia.Ilmeisin vaihtoehto olisi pyytää mukaan kristillisdemokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue. Keskustan, kokoomuksen, kristillisten ja Rkp:n hallituksella olisi eduskunnassa 101 paikkaa eli niukka enemmistö.hallituspuolueiden pitäisi tietysti saada äänensä kuuluviin.Rkp:n vaatimukset on helppo arvata. Puolue haluaa kumota päätöksen, jonka mukaan Vaasasta katoaa sote-uudistuksessa laajan päivystyksen sairaala.Lopputulos olisi hullunkurinen. Perussuomalaiset, jotka ovat jatkuvasti tukkanuottasilla Rkp:n kanssa ruotsin kielestä, tekisivät Rkp:lle jättimäisen palveluksen pelaamalla itsensä ulos hallituksesta. Tälle mahdollisuudelle on politiikan sisäpiireissä jo hihitelty kevään aikana.tapahtumaketju on täysin mahdollinen, joskin vain yksi vaihtoehto muiden joukossa. Sekin on mahdollista, että syksyllä ollaan tilanteessa, jota nyt ei osata edes kuvitella.