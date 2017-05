Pääkirjoitus

Saksa ei hyväksyisi tulonsiirtounionia

Kun Euroopan unionia ja sen tulevaa kehitystä arvioi, voi ottaa avukseen brittiläisen brexit-lehdistön. Jos haluaa olla hyvä ennustaja, kannattaa nykyään ennustaa jotain muuta kuin nämä lehdet.



Britannian EU-eroa edistänyt Express-lehti kertoo (18.5.), että Ranskan uusi presidentti Emmanuel Macron tuhoaa EU:n. Lehti on ottanut tuekseen amerikkalaisen yhteisösosiologian tutkijan Amitai Etzionin. Etzioni on pohtinut sitä, miten ihmiset kiinnittävät identiteettinsä yhteisöihin ja miten niiden kehittäminen edistäisi sekä kokonaisuuden että yksittäisten ihmisten etua.



Etzionin mukaan Euroopan unioni lähtee Macronin valinnan jälkeen laukalle ja voi tuhoutua. Etzioni uskoo, että Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel – jos ­Merkel siis voittaa syksyn liittopäivävaalit – alkavat tiivistää unionia nopeasti vastoin ­kansojen tahtoa. ”Miljoonat ovat valmiita kuolemaan oman maansa puolesta, mutta kukaan ei halua kuolla Euroopan unionin puolesta”, Etzioni tiivistää.



Unionimaiden päättäjät taiteilevat tosiaan omien äänestäjiensä odotusten ja unioni­yhteistyön tarpeiden välillä. Toisinaan unionin etu edellyttää kansallisen itse­määräämisoikeuden kaventamista. Näinhän unioniyhteistyössä on usein tehtykin – olettaen, että suvereniteetin leikkaus edistää yhteistyökykyä, josta kansallisvaltiot ­lopulta hyötyvät. Esimerkiksi sisämarkkinoita ohjaavia säädöksiä on yhtenäistetty ja kansal­lisia lakeja muutettu, jotta kauppa kävisi rajojen yli helpommin. Jos tässä onnistutaan, jäsen­maiden ­taloudet kasvavat ja elintaso nousee.



E tzionilta – kuten monelta hieman etäisesti Eurooppaa tarkkailevalta – jää huomaamatta unionin kehitystapa, jota hienosti kuvaillaan inkrementaaliseksi, etenemiseksi pienin askelin. Edessä ei ole yhtä suurta valintaa, jossa kansa kertoo, mennäänkö syvemmälle. Jos syvemmälle mennään, sinne mennään pienin ratkaisuin, jotka eivät yksittäisinä asioina nostata kansojen kapinoita.



Suhtautuminen unionin kehitykseen on lisäksi sidoksissa aikaan. Taantuma-aikana identiteetti haetaan lähiyhteisöstä ja kapina on herkemmässä kuin noususuhdanteen aikana. Sellaisestahan on nyt taas merkkejä ilmassa.



Etzioni nostaa pankkiunionin esimerkiksi epäilyttävästä integraatiosta. Esimerkki ­kelpaa hänen näkemyksensä vastustajalle. Uudelta pankkikriisiltä suojelemaan pyr­kivä säädäntö pienentää sitä riskiä, että eurooppalaiset menettäisivät säästöjään ja joutuisivat maksamaan kaatuvien pankkien tappioita.



M acronin voittoa arvioitaessa pitää muistaa realismikin. Mikä oli vaihtoehto? Tyrmätty Marine Le Pen olisi ajanut EU:n tuhoa aktiivisesti.



Yksi vastaväite Etzionille on, että eurooppalainen yhteistyö ja kansallisen suvereniteetin lohkominen aloitettiin, jotta miljoonien ei tarvitsisi kuolla oman maansa puolesta. Tavoitteessa on onnistuttu loistavasti, mutta tätä perustetta ei kannata laventaa perustelemaan kaikkea tulevaa tiivistämistä.



Monelle raja on yhteisvastuussa. Jos yhteistyötä tiivistetään niin, että laskuja siirrellään enemmän kansallisvaltioiden rajojen yli, EU:n hyväksyttävyys on vaarassa. Suomen on varauduttava siihen, että Ranskan ja Saksan vaalien jälkeen EU:n eritahtisuus kiihtyy ja halukkaat lisäävät yhteistyötään. Mutta olisi ennenaikaista tulkita, että ­EU:sta olisi tulossa tulonsiirtounioni ja että Etzioni ja Express-lehti olisivat oikeassa. Saksaa ei tähän suuntaan viedä – se tuli selväksi muun muassa, kun vastikään neuvoteltiin Kreikan velkakuorman keventämisestä.