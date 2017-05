Pääkirjoitus

Nuorten maailmassa jokainen saa rakastaa ketä haluaa – sukupolvi Z murtaa sukupuoliroolit

jokin aika sitten työkuvioissa fiksuun ja skarppiin nuoreen naiseen. Vaikka kuvittelen itsekin mielelläni olevani aika nuori, tajusin pian, että olemme eri sukupolvea. Se tuli selväksi viimeistään, kun hän kertoi itsestään ja mainitsi, että hänellä on kaksi kumppania.”Ai toinen kumppanisi siis opiskelee psykologiaa, onpa kiinnostavaa”, oli ainoa, mitä sain suustani.Olin tietenkin hämmentynyt. Ei minun korkeakoulutetussa ja suvaitsevaisessa 30–40-vuotiaiden ystäväpiirissäni ole ketään, jolla tietääkseni olisi ollut monta parisuhdetta yhtä aikaa.Olin myös utelias. En silti osannut kysyä esimerkiksi sitä, olivatko hänen kumppaninsa miehiä vai naisia. Ehkä sillä ei ollut hänelle väliäkään.Nuorten arvomaailma on nimittäin muuttunut. Ennen vuosituhannen vaihdetta syntyneet millenniaalit, joihin itsekin kuulun, taistelivat ympäristöarvojen puolesta. Nykynuorille tärkeintä on sukupuolten, etnisten taustojen ja seksuaalisten suuntautumisten tasa-arvo.tätä sukupolvea Z kutsutaan myös sanaparilla ”pivotal generation” eli ratkaiseva tai käänteentekevä sukupolvi. Se voi olla työasioissa jopa konservatiivinen. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen talousmedia Forbesin mukaan sukupolvi Z:aan kuuluvat ovat valmiita tekemään paljon töitä, ja heitä kiinnostaa perinteinen, rahalla ja asemalla mitattava menestys.Tasa-arvo on heille kuitenkin asia, josta ei neuvotella. Oletukset tyttö- tai poikaystävistä ovat olleet vanhanaikaisia jo pitkään: heidän maailmassaan jokainen saa rakastua keneen haluaa ja olla sitä sukupuolta, johon tuntee kuuluvansa.Tämä on näkynyt jo vuosia suositussa nuorten naisten Demi-lehdessä, jossa työskentelin ennen. Lukijat muistuttavat sen toimitusta säännöllisesti, että sukupuolia ja parisuhdemalleja on monia, ja kaikki ovat yhtä arvokkaita.jännitti, miten käy, kun teini-ikäinen roolihahmo Isak tuli suositussa norjalaisessa Skam-televisiosarjassa kaapista ja kertoi olevansa rakastunut toiseen poikaan. Sarjassa tämän kaverit eivät olleet asiasta millänsäkään, sillä poikien parisuhde on ihan luonnollinen juttu. Uskon, että näin olisi myös todellisuudessa monessa Suomenkin koulussa.Vaikuttaa siltä, että nuoret ovat vihdoin murtamassa ahtaat sukupuoliroolit. Se voi tietysti hämmentää kaavoihinsa kangistuneita aikuisia, mutta tasa-arvon kannalta tämä on mahtavaa – ja oikeasti käänteentekevää.