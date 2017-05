Pääkirjoitus

Jokaisen pitäisi osallistua keskusteluun EU:sta

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa keskustelunavauksen eli niin sanotun valkoisen kirjan ­Euroopan tulevaisuudesta. Siinä hahmotellaan tapoja kehittää yhteis­työtä Euroopan unionissa ja kuvaillaan vaihtoehtojen toden­näköisiä seurauksia.



Eurooppalainen yhteistyö vaikuttaa jokaisen EU-kansalaisen arkeen. Siksi komissio haluaisi kuulla kaikkien näkemyksiä asiasta. Mitä 27 EU-maata ja kansalaiset unionilta ha­luavat vuoteen 2025 mennessä?



Komissio on myös julkaissut muutaman aihepiirikohtaisen, valkoista kirjaa täydentävän pohdinta-asiakirjan. Huhtikuun lopulla julkistettiin pohdintapaperi työ- ja sosiaalipolitiikan tulevaisuudesta. Toukokuun puolivälissä vuorossa oli alustus globalisaatiosta ja sen hallinnasta.



Seuraavaksi linjaamme mahdollisuuksia kehittää edelleen talous- ja rahaliittoa. Kesäkuussa esitämme näkemyksiä EU:n puolustuksen ja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta.



EU:ta koskevaa tulevaisuuskeskustelua käydään jo eri puolilla ­Eurooppaa. Viimeaikaisten vaali­tulosten valossa Itävallassa, Hollannissa tai Ranskassa ei kannata huokaista helpotuksesta. Vaikka populistiset voimat eivät päässeet vallan kahvaan asti, suuri määrä maiden kansalaisia on ilmaissut tyytymättömyytensä nykymenoon.



Samoja huolia on muodossa tai toisessa muissakin jäsenmaissa. ­Tämä on otettava huomioon EU:n tulevaisuuskeskustelussa. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, miten torjua globalisaation varjopuolia ja miten saada kansalaiset tuntemaan, että EU edistää heidän etujaan.



EU on helppo kohde ylimalkai­selle kritiikille. Onko niin, että EU:n tuoma vakaus ja vapaus otetaan avosylin vastaan, mutta yhteistyön puolustaminen unohdetaan?



On vaikea arvuutella, minkälaista elämää eläisimme ilman EU:ta. ­Mikä suomalaisten tulevia suku­polvia odottaisi ilman EU:n tuomaa yhteisiin sääntöihin perustuvaa ja vakauttavaa yhteistyöjärjestelmää?



Komission ajama sosiaalinen markkinatalous haluaa antaa kai­kille mahdollisuuden menestyä. ­Kilpailussa ei saa unohtaa toisista ­välittämistä. EU-yhteistyön kulmakiviä ovat perusarvot, joita olemme sitoutuneet noudattamaan.



Jokaisen on nyt perusteltava, minkälaisen EU:n haluaa.



Jos uskoo, ­että suomalaiset vuonna 2025 pärjäävät omillaan paremmin ilman EU-yhteistyötä, se pitää sanoa. Tai jos uskoo, että olemme eurooppalaisina yhdessä vahvempia maailmanpolitiikan valta-ase­telmissa ja globalisaation edetessä, sekin pitää todeta.



Enemmistö suomalaisista on varsin tyytyväisiä elämäänsä EU-kansa­laisina. EU on luonut edellytyksiä tälle tyytyväisyydelle. On jäsenval­tioiden, EU-kansalaisten ja yritysten asia päättää, hyödyntävätkö ne EU:n luomia mahdollisuuksia. Monelle EU:n käytännön vaikutus on ehkä jäänyt epäselväksi tai sitä ­pidetään jo itsestäänselvänä.



EU:sta on keskusteltava, jotta me kaikki pohtisimme, olisiko arkemme todennäköisesti parempi vai huonompi ilman EU:ta. Antakaa ­äänenne kuulua – vaikkapa sosiaalisessa mediassa tai edustuksellisen demokratian hengessä esimerkiksi valitsemienne poliittisten vaikuttajien tai järjestökentän kautta.



Euroopan parlamentin vaalit pidetään vuonna 2019. Silloin pääsee äänestämään uusi sukupolvi nuoria suomalaisia, jotka ovat eläneet koko elämänsä EU-Suomessa. Heillä pitäisi silloin olla hyvä ymmärrys siitä, mitä EU heille tarjoaa ja mihin suuntaan EU:ta on kehitettävä.



Koulut voivat hyödyntää EU-aineistoa selventääkseen koululaisille ja nuorille unionin merkitystä. Muistan oman vierailuni EU arjessa -kiertueella Nakkilan lukiossa. Lu­kiolaiset olivat aidosti kiinnostu­neita EU-asioista ja ojensivat meille laatimansa EU-manifestin.



EU kehittyy ja maailma muuttuu vastedeskin. Ranskassa on noussut ­uusi kansanliike, jolle EU:n kehittäminen on tärkeää. Jos Ranskan ja Saksan yhteistyö tuo EU:lle uuden, dynaamisemman vaiheen, se vaikuttaa Suomenkin tulevaisuuteen, olimme sitten aktiivisesti vaikuttamassa kehitykseen tai emme.



Nyt on erinomainen mahdollisuus haastaa ja argumentoida. Politiikka vaikuttaa aina viiveellä, joten politiikkaa pitäisi lähtökohtaisesti tehdä tuleville sukupolville. Tulevaisuusvisioita ei voi nykyaikana ­jakaa vaalikausiin. Ei Suomessa eikä Euroopassa – ei missään.



Maria Blässar



Kirjoittaja on Euroopan komission Suomen-edustuston apulaispäällikkö.